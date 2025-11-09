Unos fueron a "probar suerte" y otros a luchar por "una jubilación digna": así fue el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias

Segunda ronda. El recinto ferial Luis Adaro de Gijón abrió de nuevo sus puertas este domingo para la última jornada de las macrooposiciones convocadas por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), proceso con 43.243 inscritos y que vivió esta mañana su prueba más multitudinaria, la de auxiliar administrativo. De 13.310 aspirantes, un 71,73 % acudió a la cita. En liza, 270 plazas. "Son cifras importantes, quiere decir que mucha gente quiere trabajar en el Servicio de Salud", reivindicó Rut Fernández, directora de profesionales del Sespa.

Enormes colas, como era de prever, componían la escena en la previa del inicio del examen, que tuvo lugar a las once. Entre los opositores, un cúmulo de sensaciones, desde los clásicos nervios hasta la confianza en realizar una buena prueba. "Hay que venir lo más calmado posible", afirmó Carla Álvarez, de Sama, que ayer sábado también participó en la categoría de celador. Para ella, obtener una plaza en estas masivas oposiciones, donde reina una feroz competencia, supondría "un gran cambio en el estilo de vida". "Trabajo a turno partido en Gijón y sacando la plaza podría tener horarios establecidos, un turno fijo...", declaró. Concordaba Joaquín Castaño, de Pola de Laviana. "No hay comparación entre el ámbito privado y público en temas de conciliación, horarios, salario, vacaciones...", indicó el opositor, cuyo primer objetivo es "entrar en bolsa". "Lo llevo preparando desde febrero", afirmó.

La segunda jornada de las oposiciones sanitarias de Asturias en Gijón, en imágenes / Marcos León

Señaló Rut Fernández que los aspirantes entraron al recinto ferial "sin incidencias". Una persona realizó el examen desde el hospital, en el que se halla ingresada. En ese sentido, Fernández ensalzó que desde el Sespa "se facilita el acceso a las pruebas selectivas en las circunstancias más difíciles". "Todas se pueden solicitar con adaptaciones, como discapacidad visual o auditiva; hay un plazo concreto, necesitamos margen para prepararlas", manifestó la directora de profesionales del Sespa, que resaltó que el último fin de semana de noviembre se llevarán a cabo en la Facultad de Medicina las pruebas dirigidas a las especialidades médicas.

Desde "probar suerte" a perseguir un "futuro asegurado"

A "probar suerte" iba Silvia Meana, de Oviedo, para quien conseguir una plaza sería sinónimo de "estabilidad". "Sabes que algo es tuyo, que no te lo van a quitar", destacó. "Hay que intentarlo", agregaba a su lado María Toro, de Avilés y celadora en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La ovetense Isabel Rodríguez se mostraba tajante. "La plaza sería tener un futuro asegurado, una jubilación digna; tengo 54 años y no soy una nena para andar arriba y abajo", remarcó la aspirante. "Es la primera vez que me presento, vengo un poco a la aventura", comentó Vanesa Rodríguez. Hay infinidad de maneras de afrontar unas oposiciones. Ahora bien, como aseveró Rodríguez, "conseguir un puesto fijo es lo que busca todo el mundo".

Aspirantes de toda España se dan cita en Gijón para la gran oposición sanitaria de Asturias /

"La plaza supondría tranquilidad y dejar los libros", proclamó Noemí Menéndez, de Mieres pero residente en Pola de Lena. Trabaja de interina en el Sespa y asistía con cierto nerviosismo a la prueba de auxiliar administrativo, de la cual formaron parte alrededor de 800 personas de fuera de la región. "Somos atractivos para otras comunidades para venir a trabajar", reivindicó Rut Fernández, en la línea de lo expuesto ayer por la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Las oposiciones sanitarias culminarán esta tarde en Gijón. Habrá un examen para ocupar 299 plazas de enfermería, con 6.440 candidatos y una duración de 100 minutos; otro para las 60 plazas de ayudante de servicios, de 90 minutos y al que se presentarán 2.216 aspirantes, y la prueba para el acceso a las 15 plazas de higienista dental, de 100 minutos, y para la que están admitidos 808 candidatos.