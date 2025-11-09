"Es tirar dinero a la basura", dice el PSOE del estudio sobre el Muro

La portavoz del Grupo municipal Socialista, Carmen Eva Pérez, acusó ayer al equipo de gobierno que encabeza la forista Carmen Moriyón de "tirar a la basura" más de 100.000 euros para hacer un estudio sobre la viabilidad del soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo cuando un estudio de la Universidad de Oviedo realizado en 2002 ya desaconsejaba la realización de túneles en esa zona. Pérez se refería a la publicación "El subsuelo de Gijón. Aspectos geológicos". La denuncia de la socialista coincide con el inicio de los sondeos que conforman el trabajo de campo de ese estudio, cuyos resultados se esperan para marzo del año que viene.

Para Pérez el dinero que se gasta en este estudio de viabilidad estaría mejor destinado "a otras obras en el municipio". Y más cuando los propios vecinos de La Arena y el Centro, concreta la socialista, ya han mostrado su rechazo a ese soterramiento, que Foro comprometió en su programa electoral. "Llevan 12 años sin escuchar a los grupos de la oposición, pero deberían prestar más atención a los vecinos y vecinas que muestran el lógico temor a que unas obras de soterramiento puedan afectar a sus viviendas y a otras edificaciones cercanas porque no sería la primera vez que esto ocurre", concreta la portavoz socialista. Pérez exige al gobierno que "cese en su empeño de agujerear una zona de “depósitos arenosos saturados de agua” como la define el estudio de la Universidad de Oviedo".

Para el PSOE la opción para el Muro es la plataforma única. "Resulta sorprendente que a la Alcaldesa le parezca una quimera hablar de tomar medidas para humanizar la avenida Príncipe de Asturias y, sin embargo, se embarque en un estudio para una obra cara, innecesaria e indeseada", remató la líder socialista.