Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Jove homenajean a sus mayores

Los vecinos de Jove homenajean a sus mayores | LNE

Los vecinos de Jove homenajean a sus mayores | LNE

La asociación vecinal Santa Cruz de Jove, con su presidente, José Ramón Fernández, al frente, rindió ayer un emotivo homenaje a sus vecinos Roberto Fernández Acebal y Magdalena Álvarez Latorre, en la imagen , junto a Carmen Moriyón, el edil Abel Junquera y José Ramón Fiaño, de Caja Gijón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  2. Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
  3. Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
  4. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  5. El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
  6. Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)
  7. Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
  8. Los duros testimonios de una mujer que recibió tocamientos en Gijón y un hombre que casi muere por defenderla: 'No lo mató porque Dios no quiso

Flamenco solidario en la iglesia de San Pedro con la guitarrista Mercedes Luján

Flamenco solidario en la iglesia de San Pedro con la guitarrista Mercedes Luján

Estrella González Maroño, magistrada en Gijón: "Es muy fácil atacar a los jueces porque nos es difícil defendernos"

Estrella González Maroño, magistrada en Gijón: "Es muy fácil atacar a los jueces porque nos es difícil defendernos"

Monteana se rinde a sus socios más veteranos

Los vecinos de Jove homenajean a sus mayores

Crónicas gijonesas: El músico Fidel Maya y la inauguración del parque de Fernando VI en El Cerillero

Crónicas gijonesas: El músico Fidel Maya y la inauguración del parque de Fernando VI en El Cerillero

Panojas, música, baile y homenaje en la multitudinaria esfoyaza en Gijón para volver a las raíces tres décadas después: "Es un éxito que aúna trabajo y fiesta"

Panojas, música, baile y homenaje en la multitudinaria esfoyaza en Gijón para volver a las raíces tres décadas después: "Es un éxito que aúna trabajo y fiesta"

El reino de las setas, listo para pasar revista en Gijón "pese a la sequía": una exposición donde el atractivo está "en las más raras"

El reino de las setas, listo para pasar revista en Gijón "pese a la sequía": una exposición donde el atractivo está "en las más raras"

¿Cuál es el barrio más afectado por la contaminación en Gijón? Está en el origen de la mayoría de las seis activaciones del protocolo antipolución de este año

¿Cuál es el barrio más afectado por la contaminación en Gijón? Está en el origen de la mayoría de las seis activaciones del protocolo antipolución de este año
Tracking Pixel Contents