Arturo Valls, presentador de la gala inaugural del FICX: "La gran dificultad en el cine español es ayudar a nuevas voces"

Ya se había barajado en años anteriores la posibilidad de que Arturo Valls Mollà (Valencia, 1975) ejerciera de maestro de ceremonias en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Por unas cosas u otras no cuajó. Este viernes, el polifacético actor, presentador y productor se quitará esa espinita para levantar el telón de la 63.ª edición del certamen, que tendrá lugar del 14 al 22 de noviembre. "Es un privilegio, me hace mucha ilusión porque es uno de los festivales con más solera", afirma el valenciano.

El teatro Jovellanos albergará la ceremonia que servirá de pistoletazo de salida a un intenso programa, que ofrecerá 197 obras y premiará a Naomi Kawase, Lisandro Alonso, Massiel, Vicky Peña y Pilar Palomero. Arturo Valls todavía no se ha puesto a proyectar cómo irá la gala. "Imagino que será más bien artesana, con todo muy cuidadito, y familiar", señala Valls, que ensalza la importancia del FICX, cita de referencia a nivel nacional. "Se disfruta muchísimo del cine y hay gran participación de la gente y mucha conexión con la ciudadanía", encomia el popular actor.

Arturo Valls reivindica la trascendencia de un certamen como el gijonés para sacar a la palestra el cine independiente "en un momento en el que parece que solo funcionan las películas evento y claramente marcadas por la comercialidad". En ese sentido, el valenciano indica que el FICX representa una oportunidad para ver un cine "más autoral, con más intención, que refleja realidades a las que estamos menos acostumbrados". Ahora bien, insiste en que ambas vertientes cinematográficas deben "convivir". "El cine comercial es necesario para crear ese hábito, para que luego te metas en una sala a ver películas como 'Maspalomas'", asevera.

"Lo local, a veces, es universal"

El FICX realiza este año una fuerte apuesta por la obra nacional y regional. La representación asturiana alcanzará una cifra récord con 39 títulos en una intención aplaudida por Arturo Valls, que apunta que "lo local, a veces, se convierte en universal". El presentador recalca que esa apuesta por lo cercano, por la impronta asturiana, incentiva "que la gente empatice con el sentido propio de un territorio".

Hace apenas unas semanas salió a la luz "Pequeños calvarios", cinta en cuyo elenco está Arturo Valls y dirigida por Javier Polo. "Es una película con mucha personalidad, con una mirada y una puesta en escena y estética particulares; fue una experiencia muy estimulante", subraya Valls sobre su trabajo en la misma, que le da pie a ensalzar la "libertad" y "falta de prejuicios" que tienen esta clase de películas, más alejadas del "mainstream".

Valls profundiza. "Hay películas que son casi de fórmula, que sabemos que están testadas y funcionan; y para la pura evasión son muy válidas, son como un acto social", comenta, antes de añadir que estas obras "tienen menos alma, intención y reflexión". "Son géneros distintos y tienen que convivir, el problema es que solo exista uno", asegura el valenciano. ¿Cuál es la fórmula soñada? Pues Arturo Valls aboga por la combinación de un sello autoral "que enganche al gran público y trascienda". Pone de ejemplo a Rosalía, en el campo musical, o, en el cine, a la época de la década de los setenta, con exponentes como George Lucas o Steven Spielberg.

Es complicado disociar la figura de Arturo Valls del humor, de la comedia. "Son entretenimiento, evasión; un alivio ante las preocupaciones que vive parte de la sociedad, una manera de olvidarte de un día horrible", dice el presentador del FICX, para el que dichos conceptos "son vehículos para dejar a un lado los problemas". Y eso sí, apostilla que no están reñidos con "invitar a la reflexión" a través de la ficción.

Las "dificultades" de quien "arriesga"

Con un bagaje de postín a sus espaldas, Arturo Valls proclama que, en el cine español, "la gran dificultad es ayudar a nuevas voces". "A nivel de series se apuesta siempre por autores contrastados o productoras que hacen productos de mayor consumo; tienen asegurado ese apoyo, la luz verde de las plataformas, que siguen siendo conservadoras", explica Valls, que lamenta que "la gente que quiere arriesgar y hacer cosas nuevas tiene dificultades".

Estar delante de las cámaras y detrás no es para nada lo mismo. Arturo Valls lo sabe. Su faceta de productor le ha permitido descubrirlo. "De actor tienes menos preocupación y estrés; como productor hay que estar pendiente de más cosas, pero me lo paso bomba", desarrolla el valenciano, al que no le faltan ganas por explorar otros ámbitos. Se le ocurre una suerte de monólogo con una banda de música de acompañamiento. "Cuando algo me ronda la cabeza...", bromea.

Arturo Valls invita a gijoneses y visitantes a exprimir el FICX, a pisar las salas, a ver las proyecciones. "Lamentablemente se está perdiendo esa experiencia, esa liturgia del cine, de no mirar el móvil durante hora y media, de compartir risas y emociones en comedias y dramas, de meterte en las historias sin ningún tipo de estímulos exteriores", manifiesta Valls, que también expone otra razón de peso para asistir a la gala inaugural. "Nunca antes habían tenido un presentador tan atractivo", espeta. Puro Arturo Valls.