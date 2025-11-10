El Ayuntamiento de Gijón se pone manos a la obra para conservar sus cerca de 700 propiedades: todas las obras

Oficinas administrativas, edificios con servicios de atención al público, colegios, almacenes, museos, equipamientos deportivos... Solo en edificaciones el Ayuntamiento de Gijón tiene cerca de 700 propiedades. Y no es fácil tenerlas todas en perfecto estado de revista. Más cuando algunos son edificios históricos y, otros muchos, inmuebles con muchos años sobre sus pilares y mucho trajín entre sus muros. El presupuesto municipal de 2026 reserva un cuarto de millón para un plan de mejoras en la histórica y administrativa sede municipal Casa Rosada que, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, tiene como actuación central cambiar la cubierta para acabar con las filtraciones.

No es la única obra que el Ayuntamiento piensa acometer en 2026 sobre sus propiedades. Solo mirando el programa presupuestario de Relaciones Ciudadanas hay algo más de 600.000 euros para obras de mejora y compra de mobiliario para los centros municipales integrados. Entre las partidas, por ejemplo, 13.000 euros para sustituir los estores de los ventanales del centro de La Arena, 10.000 para un nuevo sistema de iluminación led en el salón de actos del centro de El Llano y 44.800 euros para distintas actuaciones en El Coto. También hay 50.000 euros para mejoras en el Ateneo de La Calzada, reabierto hace unos días tras una reforma sustancial que costó 273.000 euros. Aunque el mayor gasto de este listado son los 400.000 euros que se van a adecuar parte del edificio que albergara la Fundación Femetal –ahora municipal– como centro de proximidad para dar servicio al vecindario de Nuevo Roces, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

De un Hogar para Ceares a un ascensor en la Casa del Chino

Sin salirse de barrios y parroquias, pero sí de los centros municipales, hay desde una partida de 1,2 millones para empezar la reforma del Hogar de Ceares a algo más de 250.000 euros en obras en locales que son sedes de asociaciones de vecinos. Pumarín y Deva están en ese listado de locales a arreglar. A 80.000 euros, por otro lado, se eleva el coste de poner un ascensor en la Casa del Chino, sede de la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla.

El gimnasio del colegio Rey Pelayo, en obras. | JUAN PLAZA

El mantenimiento de los colegios y las escuelas infantiles también son asunto municipal. La atención en este apartado no se limita a las millonarias obras en marcha por las reformas de los colegios Los Campos, Castiello y Rey Pelayo y la construcción de la escuela infantil del Llano que consiguen que la partida final en 2026 crezca a los ocho millones. A obras para mejoras de las instalaciones de seguridad contraincendios en varios centros se irán 250.000 euros y otros 450.000 en canalones, líneas de vida, pavimentos, lucernarios... Hay otras pequeñas obras con nombre y apellido: los aseos del colegio Tremañes (50.000 euros), la zona de sombra del Castiello (50.000), la ampliación del comedor del Jacinto Benavente (50.000), la cubierta del Pinzales (165.000) y la pintura de la fachada del Alfonso Camín (150.000). Para mobiliario y obras en las escuelas infantiles hay 77.500 euros.

Luz verde al nuevo centro deportivo de La Calzada

Ayuntamiento y Patronato Deportivo trabajan desde hace tiempo que intentar recuperar una red de instalaciones deportivas que se habían quedado más que desfasadas. La principal operación, a la que precisamente dará luz verde definitiva mañana la Junta de Gobierno, es la cubierta que permitirá reformular el centro deportivo de La Calzada. Son 2,2 millones de los que 1,4 van en el presupuesto de 2026. El anexo de inversiones municipal también reserva 450.000 euros para obras en El Molinón.

El Patronato, por su parte, fija en su presupuesto como inversión central para el próximo año la remodelación integral de la pista de calentamiento del complejo hípico de Las Mestas. Una actuación que se suma a otras que ya están comprometidas como la renovación de gimnasios y equipamientos, la nueva cubierta del pabellón de La Tejerona, el cambio de césped en varios campos de fútbol o la sustitución de la depuradora de la piscina de Moreda.

Acceso al complejo deportivo de La Calzada. | MARCOS LEÓN

Un vistazo a las inversiones dirigidas a la red local de museos, y más allá de los proyectos de nueva creación, deja ver que hay necesidades muy básicas que cubrir. Por ello, 100.000 euros para calefacción en el Pueblu d’Asturies, otros 100.000 para impermeabilizar las termas del Campo Valdés y 150.000 para mejoras en el Museo del Ferrocarril. A otro nivel están los 2,5 millones reservados para empezar la obra del centro de arte Tabacalera. También hay 800.000 euros para lo que ahora es el museo Nicanor Piñole pero su objetivo es, justamente, que definan un espacio que deja de ser museístico para ser oficinas municipales del área de Igualdad. O por lo menos ese es ahora el plan.

Y en acción social, y además de los 1,2 millones de la primera anualidad de la reforma del Albergue Covadonga, hay 60.000 euros para adecuar nuevos espacios de uso municipal a partir de una cesión en la Casa del Mar, 25.000 para renovar la puerta de acceso a Proyecto Hombre y 50.000 para un local como centro de mayores en Cimavilla. Una actuación que está condicionada al traslado del Archivo Municipal.