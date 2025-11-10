Hasta diez jóvenes se sentarán en el banquillo por la brutal pelea entre ultras que hubo en la Ruta de los Vinos de Gijón el año pasado

Hasta diez personas están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por una brutal pelea ocurrida hace más de un año en el entorno de la Ruta de los Vinos, donde integrantes, presuntamente, de dos grupos vinculados al fútbol y con ideologías radicalmente opuestas y vinculadas al fútbol, la emprendieron a golpes entre ellos con lanzamientos de objetos y mobiliario de los negocios próximos incluido. Una pelea que en su momento dejó a varios jóvenes heridos de distinta consideración y que ahora ofrece dos versiones también enfrentadas de lo ocurrido. El caso está a la espera de que las partes califiquen los hechos, incluida la Fiscalía, y que se decrete la apertura de juicio oral.

Los hechos investigados ocurrieron el 17 de febrero de 2024 sobre las ocho de la tarde en la plaza Monte de Piedad. Un grupo de jóvenes vinculados a grupos de extrema derecha se encontraba en la terraza de negocio hostelero de la zona. De pronto, otro grupo, de la ideología contraría, pasó caminando por la Ruta de los Vinos. Unos y otros se encontraron. Era sábado por la noche y la calle estaba llena.

La única coincidencia entre las versiones que ofrecen los investigados está en que un integrante de cada grupo estuvo en el origen del conflicto. Pero nada más. Según cada relato la culpa del origen de la reyerta la tuvo la otra parte, o bien por proferir insultos con proclamas políticas o bien por propinar un puñetazo en el ojo por la espalda y de forma sorpresiva al otro. Incluso, los dos señalan que acabaron el suelo fruto de la agresión.

Los testimonios arrojados durante la instrucción judicial, según ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA, van en la misma línea, pues a esa primera pelea entre dos se fueron sumando los acompañantes radicales de cada uno de los protagonistas. También en este caso son versiones contrapuestas, pues los primeros acusan a los amigos del joven de extrema izquierda de propinarle patadas y puñetazos cuando estaba en el suelo y viceversa.

En lo que vuelven a coincidir las partes y los testigos de aquella noche es que la situación se descontroló. Unos y otros comenzaron a coger sillas metálicas, mesas, vasos y botellas de vidrio y todo lo que encontrase por una de las zonas de ocio nocturno más concurridas de la ciudad para lanzárselas. "Parecía que se querían matar", señaló una testigo de lo ocurrido a este periódico aquella noche justo después de la brutal pelea.

Grupos de extrema izquierda y de extrema derecha vinculados a equipos de fútbol de la ciudad de la ciudad no es la primera vez que se enfrentan y que protagonizan episodios violentos al encontrarse por bares de la ciudad. Casos recientes dejaron a varias personas condenadas por altercados en Cimavilla, en el mediático caso del bar La Folixa. Grupos, por otro lado, que la Policía Nacional tiene "fichados" para evitar incidentes en espacios públicos. De hecho, buena parte de los diez jóvenes investigados que están a la espera de ver si se decreta el inicio de juicio oral cuentan con antecedentes penales a sus espaldas. Otros, en cambio, no han tenido nunca problemas con la Justicia hasta este caso. Pero son los menos.

El procedimiento en cuestión está a la espera de que las partes vayan calificando los hechos y, a renglón seguido, pidan las correspondientes penas de cárcel para unos y para otros. Penas que podrían superar los tres años de cárcel para los diez jóvenes implicados. Porque en este caso todos ellos son defensa y todos ellos son acusación. Falta ver si el conflicto de la Ruta de los Vinos –será clave el escrito de acusación del ministerio fiscal– termina delante de un tribunal. Como hubo lesionados, en concepto de responsabilidad civil por las lesiones sufridas (y las secuelas físicas generadas por la trifulca), también habrá petición de indemnizaciones, como ocurre en estos casos.