Estudiaban a sus víctimas para robarles la cartera en los autobuses de Gijón: cae un grupo criminal con cerca de un centenar de hurtos y estafas

Un grupo perfectamente estructurado y con un detallado plan cada vez que cometían un delito de hurto o estafa. Así funcionaba una banda de tres mujeres y dos hombres con casi un centenar de conductas ilícitas a sus espaldas que de forma reiterada y periódica se dedicaba a robar las carteras a mujeres de mediana y avanzada edad en los autobuses municipales de Gijón. Un grupo identificado gracias a la colaboración ciudadana y a las cámaras de la empresa de autobuses y detenido por la Policía Nacional.

La investigación desde la comisaría de El Natahoyo arrancó al percatarse del aumento de los hurtos en los autobuses de Gijón durante el segundo y tercer trimestre del año. Las pesquisas indicaban que “podría tratarse de un grupo criminal que regresaba de manera recurrente a Gijón, no actuaban en la ciudad de habitual, sino de manera itinerante”, detallan fuentes policiales.

"Muy cerca de sus víctimas"

Esta banda estudiaba plenamente a sus víctimas y actuaba en líneas de autobuses en horas de mayor afluencia. Siempre operaban de la misma manera. “Se sitúan muy cerca de la víctima, aprovechando aglomeraciones o maniobras de entrada y salida del autobús.A menudo bloqueaban el paso, ofrecían el asiento o fingían querer ayudar”, exponen los agentes. Hasta llegaban a tocar disimuladamente a sus víctimas usando una chaqueta o bolsa para tapar a modo de pantalla. Todo el operativo era para robar las carteras a esas personas.

Con la cartera de sus víctimas en su poder, el siguiente paso era hacer uso de las tarjetas de crédito o bien en cajeros de la zona o también en comercios, supermercados, farmacias y joyerías. Cada integrante del grupo tenía un cometido en todo el plan.

La investigación permitió identificar a los integrantes del grupo organizado. Las mujeres fueron detenidas en Gijón mientras que los dos hombres, de 39 y 46 años, fueron arrestados en Barcelona, donde viajaban con periodicidad. No se descartan nuevas detenciones.

Los apresados cuentan con un amplio historial delictivo a sus espaldas. En concreto, la Policía Nacional les imputa la comisión de 64 delitos de hurto, 19 estafas y pertenencia a grupo criminal