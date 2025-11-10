Gijón contará con la primera Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal de Asturias: "Es un paso decisivo"

Gijón contará con la primera Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal de Asturias. Así lo confirmó este lunes el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, durante la reunión ordinaria, tercera del año en curso, del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad, celebrada en el Antiguo Instituto. La iniciativa, en la que se viene trabajando desde hace tiempo en la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), entrará en su fase definitiva en 2026, con el objetivo de estar lista "lo antes posible, porque Gijón debe ser una ciudad que elimine todas las barreras, visibles e invisibles", indicó el edil popular.

Guzmán Pendás explicó que el próximo mes de enero se celebrará una reunión informativa con las Direcciones Generales para después comenzar los encuentros con las áreas municipales e ir incorporando de forma inmediata al órgano redactor a las entidades y asociaciones vinculadas a la discapacidad a través de la Comisión de Accesibilidad de CERMI Asturias, junto con Es Retina. La futura ordenanza abordará la accesibilidad "desde una visión integral, incorporando no solo los aspectos urbanísticos y físicos, sino también la discapacidad cognitiva y psicosocial".

Un "marco estable, coherente y con visión de futuro"

“Este es un paso decisivo para Gijón; la accesibilidad no puede depender de medidas aisladas, sino de un marco estable, coherente y con visión de futuro”, subrayó Guzmán Pendás. Sobre la redacción de esta ordenanza ya hubo un trabajo previo que arrancó en la anterior legislatura y que se tomará como referencia, junto con la ordenanza aprobada en Zaragoza en 2023. Pendás reiteró que la nueva norma será fruto del consenso, la escucha activa y la colaboración con todos los colectivos implicados y los grupos políticos de la Corporación. “Queremos una ordenanza útil, realista y participada, que responda a las necesidades de quienes viven la discapacidad cada día y convierta a Gijón en un referente de accesibilidad e inclusión”, sentenció.

Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se destaca que este proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la plena participación de todas las personas en la vida de la ciudad. Además, durante la sesión del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad también se informó sobre las actuaciones y programas desarrollados por la FMSS en materia de apoyo, inclusión y accesibilidad que tendrán su continuidad durante 2026.