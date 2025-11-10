El Grupo Covadonga celebra el IV Otoño Coral y el 25º aniversario del Orfeón Grupista

El Real Grupo de Cultura Covadonga presentó este miércoles, en la Sala Polivalente del club, la cuarta edición del Otoño Coral del Orfeón Grupista, un ciclo que se ha convertido en una de las citas culturales más reconocidas del Grupo y que este año coincide con la celebración del 25.º aniversario de la agrupación coral.

El acto contó con la presencia del presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Joaquín Miranda; y de Tasio del Reguero, vocal de la junta directiva, además de integrantes del Orfeón y público habitual de las actividades culturales del club.

“El Orfeón es un ejemplo de pasión, talento y organización”

Durante su intervención, el presidente Joaquín Miranda subrayó el papel que el Orfeón ha tenido en la vida cultural del club desde su fundación en 1999. “El Otoño Coral es un ejemplo de cómo la pasión, el talento y la organización pueden dar forma a una programación con identidad propia y con una proyección cada vez mayor”, señaló.

Miranda recordó que este año es muy especial, ya que se conmemoran “veinticinco años de trabajo, de voces unidas, de ilusión compartida y de compromiso con la música”. Añadió que el Orfeón Grupista “ha sido, desde su creación, un auténtico embajador cultural del Grupo, llevando nuestro nombre con orgullo por numerosos escenarios”.

El presidente tuvo palabras de agradecimiento para Miguel Ponga, actual delegado del Orfeón, “por su constancia y compromiso”, y reconoció también la labor de Ana Peinado, directora de la agrupación, destacando “su entusiasmo, sus nuevas ideas y la sensibilidad artística que está fortaleciendo el proyecto coral”.

Un ciclo con tres conciertos y 80 voces

El vocal de la Junta Directiva Tasio del Reguero presentó los detalles del programa de esta cuarta edición, que incluye tres conciertos en distintos escenarios de Gijón, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo se abrirá el viernes 15 de noviembre con la actuación del Coro Arsis, de la Escuela de Música Divertimento de Oviedo, en la Iglesia de la Asunción.

Una semana después, el viernes 22, actuará en el mismo templo el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, al que Del Reguero se refirió como “una de las formaciones más prestigiosas del panorama coral nacional e internacional”.

El sábado 29 de noviembre, el Otoño Coral se cerrará con un concierto conmemorativo por el 25.º aniversario del Orfeón Grupista, que tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur.

En él participarán el Coro Ángel Émbil de Pola de Siero y antiguos componentes del Orfeón, reuniendo sobre el escenario “más de ochenta voces” en un recital de celebración.

“Un espacio de encuentro, aprendizaje y tradición coral”

Del Reguero definió el Otoño Coral como “un espacio de encuentro, de aprendizaje y de intercambio entre coros, que fortalece los lazos culturales de nuestra comunidad y mantiene viva una de las tradiciones musicales más queridas de Asturias”.

El vocal destacó la implicación de todos los miembros del Orfeón, recordando que el grupo “no solo mantiene la actividad coral dentro del club, sino que también representa al Real Grupo en múltiples eventos y encuentros culturales, mostrando siempre su compromiso con la música y la ciudad”.

Miranda cerró el acto animando a la participación del público gijonés en las próximas citas del ciclo: “El Otoño Coral es una oportunidad para disfrutar de la música y celebrar juntos veinticinco años de historia y de voces unidas por la pasión y el arte”.