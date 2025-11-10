La Inteligencia artificial se pone a debate en la Semana Impulso TIC

La Inteligencia artificial y sus grandes retos presentes y futuros son la base de la XV Semana Impulso TIC, celebrada desde ayer hasta este viernes en el Parque Tecnológico de Gijón y que reúne durante varias jornadas a los mayores expertos de la región. Durante la presentación celebrada en el Edificio AS5 Hub se dejó algunas pinceladas de lo que ya supone uno de los temas más candentes en el mundo de la innovación.

"Hay pocas cuestiones tan actuales, trascendentes como es la Inteligencia artificial", destacó la vicealcaldesa Ángela Pumariega, que también desveló que desde el Ayuntamiento están trabajando con la Inteligencia artificial "desde diferentes perspectivas". "Con la agencia local de empleo hemos introducido una formación con Inteligencia artificial para mejorar su empleabilidad y tenemos en marcha un campus en el que varios módulos dedicados a este campo", detalló Pumariega.

En la presentación de las jornadas, que se engloban bajo el lema "La Inteligencia artificial en el paraíso natural" también estuvieron presentes algunos ponentes como Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, que recordó algunas cifras. "El 3,3 % de los empleos (a nivel mundial) desaparecerán, pero va a influir sobre el 30 %. Significa que tenemos que espabilar, hacer algo diferente e insistir más en la innovación para que no nos coja a traspiés", avisó el experto que también habló de la situación concreta de la región. "Asturias está en una situación equivalente al poderío económico en otros temas. Tenemos casos excepcionales, pero nada especial", afirmó Bahamonde

Por su parte, Alberto Núñez, decano del Colegio de Graduados Ingenieros técnicos en informática de Asturias, desengranó algunos de los temas que se van a tratar. "Esperamos poner en común dos cuestiones principales: la Inteligencia artificial en el ámbito de la educación, qué debemos cambiar y vigilar, y en el empleo y qué podemos esperar a partir de ahora", desveló Núñez.

La primera charla corrió a cargo de Gerardo Blanco, jefe del Servicio de Seguridad, Datos e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, que aprovechó la ocasión para presentar el Decreto que regula de forma pionera el uso de Inteligencia artificial en la administración del Principado. "Es pionero. Fija cuál es la organización interna del Principado y la posibilidad de un entorno de pruebas. No era necesario, pero fomenta la oportunidad de expandir las posibilidades del reglamento", remarcó Núñez.

También estuvo presente David Pérez Pancho, decano del Colegio de Ingeniería Informática del Principado de Asturias, que fue optimista con el grado de impacto que tiene la IA en las empresas asturianas y "el importante bagaje de años que llevan trabajando con ella", en especial en el "ámbito de la industria donde en Asturias somos muy fuertes". "La Inteligencia artificial llegó de forma abrupta y, a nivel de sociedad, estamos aprendiendo sobre la marcha. Las herramientas son sencillas al uso, pero para sacarles partido necesitamos la parte formativa. En Asturias tenemos una gran base", celebró el decano del Colegio de Ingeniería Informática.