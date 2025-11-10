Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro

Investigación en marcha en la comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo después de que una mujer presentase una denuncia por una presunta agresión sexual sufrida este fin de semana en un piso de la calle Adaro, entre la avenida de la Constitución y Magnus Blikstad, en el barrio de Laviada. De inmediato, tras conocer la versión de la denunciante, se activó el protocolo correspondiente en casos de delitos sexuales y las pesquisas se pusieron en marcha de inmediato. Según ha podido saber este periódico hay una persona detenida después de que se presentase la denuncia.

Los hechos ocurrieron en un piso de la calle Adaro y, por el momento, son pocos los datos que han trascendido. Todo apunta a que la denunciante y el detenido acudieron de forma voluntaria hasta la vivienda en cuestión. Después, ya en la vivienda, mantuvieron relaciones sexuales. A partir de ahí, a tenor de lo ocurrido, las versiones difieren. La labor policial arrancó al tener conocimiento de la denuncia de la mujer.

Hasta la vivienda de la calle Adaro se desplazaron ayer por la mañana agentes de la Policía Científica para recabar pruebas que permitan esclarecer los hechos. Estuvieron varias horas en el inmueble, lo que llamó la atención de algún vecino de la zona. Según un testigo, los agentes se llevaron material en varias cajas para poder analizar las pruebas y vestigios localizados en el interior del piso durante la inspección ocular realizada. Todo está en fase muy incipiente.

En los primeros seis meses del año, según los datos del Ministerio del Interior, en Gijón se han registrado 56 delitos contra la libertad sexual, cuando el pasado año, también entre enero y junio, fueron 34, un 64,7 % más. Las agresiones sexuales con penetración se elevaron de ocho a los trece casos de 2025 en el primer semestre, y el resto de delitos contra la libertad sexual, con 43 frente a los 34 del pasado informe.

Casos en instrucción

El pasado verano se hizo pública la denuncia de una joven de 19 años, de nacionalidad francesa, que había presentado una denuncia por agresión sexual contra un joven de 21 años al que había conocido en un esbar de Fomento. Era mediados de agosto Juntos se fueron hasta la playa de Poniente por la noche. El joven llegó a pasar varios días de prisión preventiva hasta recuperar la libertad provisional.

El caso más grave relacionado con delitos contra la libertad sexual que se recuerda en la ciudad ocurrió hace poco más de un año en Somió. Un hombre, con el rostro oculto, asaltó a una menor en el camino de los Lirios y la arrastró varios metros para agredirla sexualmente. Este individuo está en prisión provisional a la espera de que la instrucción judicial avance antes de sentarse en el banquillo de los acusados. Por lo pronto, afronta seis meses de cárcel por resistirse a su detención.