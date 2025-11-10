"Un monstruo viene a verme" conciencia sobre el cáncer en el teatro Jovellanos de Gijón
La obra, de "LaJoven", está dirigida por José Luis Arellano y parte de la idea de Siobhan Dowd
El teatro Jovellanos de Gijón acogió la representación de "Un monstruo viene a verme", bajo la dirección de José Luis Arellano y de la mano de la compañía "LaJoven". La obra gira en torno a Conor, un niño de 13 años que aprende a afrontar el impacto del cáncer en su madre. Se basa en la novela de Patrick Ness y se inspira en una idea original de Siobhan Dowd. Su llegada a la ciudad se enmarcaba en el programa de divulgación "Todos contra el cáncer" de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, con el que se busca que las artes escénicas "sean la herramienta para fomentar la concienciación sobre la enfermedad y contribuyan a eliminar tabúes".
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- Alta participación en el primer día de las macrooposiciones sanitarias de Asturias (que siguen hoy con la prueba más multitudinaria)
- El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
- ¿Cuál es el barrio más afectado por la contaminación en Gijón? Está en el origen de la mayoría de las seis activaciones del protocolo antipolución de este año
- Ya hay tantos jabalíes en Asturias como habitantes tiene Siero: los expertos alertan de que la especie se multiplicó por diez en 20 años y que la 'única alternativa' es la caza con arco