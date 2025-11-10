"Un monstruo viene a verme" conciencia sobre el cáncer en el teatro Jovellanos de Gijón

El teatro Jovellanos de Gijón acogió la representación de "Un monstruo viene a verme", bajo la dirección de José Luis Arellano y de la mano de la compañía "LaJoven". La obra gira en torno a Conor, un niño de 13 años que aprende a afrontar el impacto del cáncer en su madre. Se basa en la novela de Patrick Ness y se inspira en una idea original de Siobhan Dowd. Su llegada a la ciudad se enmarcaba en el programa de divulgación "Todos contra el cáncer" de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, con el que se busca que las artes escénicas "sean la herramienta para fomentar la concienciación sobre la enfermedad y contribuyan a eliminar tabúes".