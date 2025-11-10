Música, alta costura, teatro y una retrospectiva de Mabel Lavandera en la II Semana del Arte y de la Creación de Somió

La inauguración de una exposición retrospectiva sobre la obra de Mabel Lavandera y una charla de la pintora con Lucía Peláez Tremols servirá de acto de apertura, el día 18 a las siete de la tarde de la II Semana del Arte y de la Creación, que organiza la asociación de vecinos "San Julián" de Somió. El evento de este año es consecuencia directa del éxito de "aquella arriesgada aventura que nos planteamos el año pasado y donde acabaron participando 450 personas", según explicó la presidenta vecinal Soledad Lafuente en el acto de presentación de la programación que tuvo lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento con el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, ejerciendo de anfitrión.

Pero también es consecuencia directa del entendimiento desde la entidad vecinal de que entre sus misiones está complementar la actividad que puedan generar las administraciones públicas y hacerlo buscando la participación de los vecinos. "Divulgación y participación conforman el lema de esta semana", recalcó el secretario de "San Julián, Nacho Suárez Entrialgo que remató la presentación de la segunda convocatoria de la actividad "amenazando" con la tercera.

Charla sobre artesanía y alta costura en el Palacio de la Riega

Aunque la exposición de Lavandera se prolongará hasta el día 28 las actividades enmarcadas en la II Semana del Arte y de la Creación se rematan el próximo día 22. Además de la actividad inaugural, la sede vecinal acogerá el día 19 una conversación sobre música entre Mario y Eduardo Viñuela Suárez "donde nos explicarán, uno desde un punto de vista más práctico y otro más académico, como se construye la partitura de una banda sonora" y el día 21 una actuación del grupo de teatro costumbrista Rosario Trabanco.

Héctor Jareño es el responsable de que la programación incluya también una conversación sobre "Arte y artesanía en la alta costura contemporánea". La cita en esta ocasión es en el Palacio de la Riega, el jueves 20 a las 19 horas, y con la participación de Beatriz y Fernando Claro. Ellla diseñadora jefa y el director de negocios de Claro Couture.

El último día, el sábado 22, por la mañana se podrá participar, previa inscripción, en un recorrido por los jardines del Museo Evaristo Valle para descubrir sus esculturas y, por la tarde, asistir a un concierto en la iglesia de San Julián de Somió con motivo de la festividad de Santa Cecilia. La soprano Cristina Van Roy y el pianista Marcos Suárez ofrecerán una selección de arias de ópera y romanzas de zarzuela.