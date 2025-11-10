Golpe al tráfico de drogas en Gijón que ha terminado con un narco muerto en Toledo

La Policía Nacional, de forma conjunta con la Guardia Civil ha estado registrando varios domicilios y locales de Gijón en una macroperación a nivel nacional y que comenzó en Asturias. Por el momento, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se continuan realizando intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.

De la investigación surgida en los cuarteles de la provincia se trasladó este domingo hasta El Casar de Escalona (Toledo) donde ha fallecido uno de los presuntos narcotraficantes y otros tres han resultado heridos -dos de ellos por arma de fuego-, ya que los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes y estos respondieron a los disparos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo, a última hora de la tarde, una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad, los presuntos narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

Además, fuentes de la Policía Nacional han detallado que en la operación antidroga, en la que han participado agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), no ha resultado herido ningún agente.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que a las 19:54 horas de este domingo recibieron un aviso procedente de la urbanización Cerro Alberche de El Casar de Escalona alertando de que se estaba produciendo un tiroteo.

Además del fallecido por arma de fuego -del que no se tienen más datos- otros tres hombres han resultado heridos, dos de ellos por disparos.

En concreto, los heridos por disparos son un hombre de 25 años y otro de 38, que tuvieron que ser trasladados en una UVI al Hospital Universitario de Toledo.

El tercer herido, de 31 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que el supuesto narcotraficante trasladado al Hospital de Talavera de la Reina ya ha sido dado de alta y ha quedado detenido, mientras que los dos ingresados en el Hospital de Toledo con heridas de bala se encuentran en estado grave y permanecen bajo custodia policial.

Al lugar del suceso se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Esta operación antidroga, que sigue abierta, procede de Asturias y cuenta con la colaboración de Guardia Civil y Policía Nacional, han informado a EFE fuentes policiales.