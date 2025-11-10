Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
Varios testigos presenciaron la escena avisando a la Policía Nacional
Pescadores, algún deportista nocturno, paseantes y trabajadores que todavía estaban con su jornada fueron algunos de los testigos que presenciaron una multitudinaria pelea en Gijón junto a la playa de Poniente.
Al menos diez personas estuvieron implicadas en la trifulca que se originó en el paseo de la playa y que duró pocos minutos gracias a la intervención policial. No llegó la sangre al río, pero por lo que aseguraron los testigos, el lance fue intenso.
Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas que controlaron la zona al momento e identificaron a varios de los protagonistas de la reyerta. Después de identificarlos y registrarlos, quedaron en libertad al no presentarse denuncia ni haber heridos de gravedad.
Pese a la presencia de los agentes, que todavía permanecían en la zona, individuos de los dos bandos continuaron increpándose tras el operativo, lo que provocó que los miembros del cuerpo de seguridad nacional volvieran a desplazarse en los vehículos, disolviendo por completo el nuevo conato de pelea.
