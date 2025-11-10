Las Siervas del Hogar ya residen en Ceares

Gijón cuenta ya con una nueva congregación religiosa de mujeres. Son las Siervas del Hogar de la Madre, que desde hace unos días ya han hecho efectiva su nueva residencia en la casa rectoral de la parroquia de San Andrés de Ceares, tal y como se dio a conocer el pasado mes de junio. Las hermanas proceden de la feligresía de San Nicolás de Bari, que se encuentra en pleno centro histórico de Avilés y donde habitaron durante los últimos cuatro años. Con la llegada de las religiosas se recupera los usos comunitarios de la casa rectoral, un inmueble que se encontraba cerrado desde el año 2022.

El motivo del cambio de ubicación de las Siervas se debe modificaciones en la dirección del centro educativo donde prestaban sus servicios. El colegio San Nicolás de Bari estaba, hasta el último curso lectivo, vinculado a la parroquia homónima. Como es natural, el director del centro también era su sacerdote que, hasta este verano y con motivo de su partida a la Universidad de Navarra para realizar una tesis doctoral, era Alfonso López. La cuestión es que, al asumir la Fundación Educatio Servanda la gestión colegial, las hermanas se vieron sin residencia al quedar la parroquia desligada del proyecto. Las Siervas asistirán, ahora, a los cinco colegios que la Fundación gestiona en Asturias: uno en Gijón, Corvera y Oviedo y dos en Avilés.

La intención, desde un primer momento, fue que las Siervas del Hogar no tuviesen que mudarse a otras tierras y permaneciesen dentro de las fronteras asturianas. Así lo manifestaba el antiguo prior avilesino, que fue explícito y manifestó que el "deseo" era ese, además de elogiar su labor y disposición. No obstante, puntualizó que la cuestión pasaba a manos diocesanas; también confirmó que las dependencias que ocupaban las hermanas volverían a quedar a disposición parroquial.

En cuanto a la nueva residencia de las monjas, se trata de un espacio que permanecía cerrado desde la muerte repentina, en abril de 2022, de José Luis Montero, quien fuera sacerdote de Ceares durante casi cuarenta años.

La llegada a Gijón de las monjas no ha estado exenta de notoriedad en el mundo eclesial. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz montes, junto al vicario general, Adolfo Mariño, y el fundador de la compañía del Hogar de la Madre, el sacerdote granadino Rafael Alonso, se encontraron con las hermanas con motivo de su desembarco en la villa marítima, tras pasar cuatro años en la ciudad vecina, donde residían desde 2021 procedentes de Santander.

Las nuevas vecinas de Ceares llegan a Gijón por las que se fueron en los últimos años y dan relevo a congregaciones como la de las Ursulinas de Jesús –que abandonaron la ciudad portuaria en 2009– o las Dominicas de la Anunciata en 2017.