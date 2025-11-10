Estas son las zonas de Gijón donde más acechan los jabalíes: "Campan a sus anchas"

Los jabalíes, de un tiempo a esta parte, se han convertido en una suerte de "vecinos incómodos" en algunas zonas de la ciudad. En Somió y Cabueñes, donde últimamente se están detectando el mayor número de incidencias, lo saben de primera mano. Los residentes se han acostumbrado a convivir con una situación que ni mucho menos gusta. "Es un peligro", resaltan.

Los suidos son ya habituales en la vida de Almudena Redondo y su familia. Más de una vez se han colado en su finca, en la carretera de La Providencia al Infanzón, con los consecuentes destrozos ocasionados en los prados. Las marcas son visibles, pues los jabalíes estuvieron allí hace apenas un par de noches. "Pasan todos los días", lamenta Redondo, que pone el foco en los potenciales accidentes de tráfico que puede haber y que ya ha tomado medidas para protegerse de las "visitas" de los suidos. "Tenemos los pollos, las gallinas y los comederos cerrados, la huerta con un pastor...", indica la vecina.

Patricia Diez, con la avenida de La Pecuaria al fondo. / Marcos León

Almudena Redondo es concisa. "Los jabalíes campan a sus anchas", declara. El problema de esta "convivencia", enfatiza, es la seguridad. "Son animales salvajes y pueden atacar a la gente; no sabes cómo van a reaccionar", subraya la vecina, que encomia la labor del Club Arqueros de Villaviciosa, encargado del control de la población de jabalíes en Gijón mediante un convenio con el Ayuntamiento. "No queremos que se erradiquen la población, pero debe haber un equilibrio", sostiene.

En el camino de las Caléndulas vive Patricia Diez. Su vivienda está cerca de otro de los lugares de excursión preferidos por los jabalíes, la avenida de La Pecuaria y caminos próximos. "Hay que hablar ya de este tema; llevamos años así", manifiesta Diez, que expresa la "preocupación" general. En varios días distintos ya se ha topado la vecina con una manada de estos jabalíes. Un día incluso recrearon, en versión animal, la icónica escena de "The Beatles" cruzando un paso de peatones. Patricia Diez, debido a este contexto, rehúsa salir a pasear con su perro a partir de ciertas horas.

Chantal García, en bicicleta, en la avenida de La Pecuaria. / Marcos León

Los paseos de jabalíes también están a la orden del día en la rotonda del Jardín Botánico, ya perteneciente a Cabueñes, o en el entorno de los campos de béisbol, donde son palpables en el terreno los signos de que por ahí ha pasado más de un jabalí. Chantal García de vez en cuando se anima a pedalear en bicicleta por la zona. Reside en Viesques, barrio en el que la presencia de suidos tampoco supone la mayor sorpresa del mundo. Sin ir más lejos, hace un par de meses una manada causó estragos en la rotonda del Caballo. "Ando con prudencia, sobre todo por la noche; pero no sabría decir cómo se puede controlar, abatirlos me parece una solución radical", afirma García.

Un protocolo común

Por otro lado, ayer culminó el I Congreso de control poblacional mediante la caza con arco, que llevó al Botánico a expertos de toda España. Emilio Álvarez, presidente del Club Arqueros de Villaviciosa, impulsor de la cita, que abogó por fomentar un protocolo de actuación común salvando las diferencias geográficas o climatológicas de cada localidad. "En Gijón es complicado mantener una población estable, pero estamos haciendo todo lo posible para mitigar ese problema de la superpoblación", concluyó Álvarez. En el congreso se dictaminó que la caza con arco es la "única alternativa" de control de una población que se ha multiplicado por diez en las últimas dos décadas en Asturias.