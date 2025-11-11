El acceso con el coche al barrio de Cimavilla: se actualizan las condiciones desde hoy

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado de la resolución de Alcaldía que le da soporte hoy entra en vigor el nuevo procedimiento de declaración responsable para el acceso nocturno de vehículos a Cimavilla. Una actualización sobre la disposición activa desde 2020 que mantiene en esencia el procedimiento actual y los colectivos con derecho de entrada al barrio en el horario restringido de nueve de la noche a siete de la mañana, pero matiza alguna de las condiciones que se exige para evitar situaciones de picaresca que ahora se viven.

La actualización también sirve para dar cobertura a la realidad de las viviendas turísticas y al incremento de los vehículos eléctricos. Los cambios en la tramitación siguen a la reactivación hace unos meses, y tras años con ellas instaladas, pero sin funcionar por problemas legales, del sistema de cámaras para controlar el acceso al barrio y las sanciones por su incumplimiento.

El nuevo procedimiento incluye un nuevo modelo de declaración responsable. "Nuestra sugerencia es que, a no ser que se haya sacado hace poco, no está de más presentar la nueva declaración", explica el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. Hay tres modelos de declaración responsable: una para la solicitud inicial y las renovaciones, otra para modificación y una tercera para la denominada herramienta de autogestión. Su vigencia es de cinco años y no tienen renovación automática. No tienen que presentar declaración responsable, como ya ocurre ahora, quienes sean titulares de tarjeta de la ORA para la zona de Cimavilla

Una hora para todos

Entre las novedades más reseñable está la obligación de incluir en la documentación una referencia catastral y la prohibición de acceso simultáneo de más de un vehículo en las autorizaciones que se dan en base a disponer de una plaza de garaje en el barrio. Las referencias al domicilio fiscal se sustituyen en la nueva documentación por el domicilio de empadronamiento, que verificará de oficio el Ayuntamiento, y se suprime la figura de la cesión de vehículos. El reformulado documento habla de personas titulares, arrendatarias y conductoras habituales de vehículos. Una condición, esta última, que tienen quienes consten en el registro de conductores e infractores de la DGT o la que figure en la póliza del seguro obligatorio.

En cuanto a los vehículos, se concreta que la masa máxima autorizada es de 3.000 kilos y se igualan las condiciones de acceso de los vehículos eléctricos al resto de vehículos. La actual resolución los incluía en el listado de vehículos autorizados a permanecer en Cimavilla en horario restringido. Una actualización que tiene que ver con la nueva realidad del parque móvil. Igual que adecuarse a la realidad de las viviendas turísticas hace que se haya diseñado una herramienta de autogestión electrónica en la que responsables de este tipo de negocios, y de alguna otra actividad autorizada, pueden registrar las matrículas de los coches que vayan a entrar en el barrio.

Se mantiene que podrán permanecer en Cimavilla en ese horario restringido los empadronados en el barrio, titulares de actividades comerciales con local abierto en el barrio y transporte de mercancías, usuarios de una plaza de garaje en propiedad, alquilada o cedida y personas con residencial temporal en el barrio o posesión de vivienda (en propiedad, alquilada o cedida). Por otro lado, todos los vehículos podrán permanecer un máximo de una hora en la zona durante ese horario restringido.