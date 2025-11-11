Arranca la reconversión en sede vecinal de la guardería del Chas

Movimiento en la antigua guardería del Club Hípico Astur (Chas) para su reconversión en la sede de la asociación vecinal de Viesques. Los alrededores del equipamiento ya están vallados y la maquinaria, trabajando. Septiembre de 2026 es la fecha que maneja el gobierno local para que entre en funcionamiento el nuevo espacio para el colectivo vecinal, que de un tiempo a esta parte tiene su "casa" en el colegio Begoña, donde, por ejemplo, se celebraron las elecciones en la asociación en octubre de 2024.

Los movimientos de tierras son más que visibles en la zona de la antaño guardería del Chas, cuya rehabilitación requerirá una inversión de casi 511.000 euros. Una cuantía superior a la inicialmente prevista, que era de 366.000 euros, pues a los 166.000 reservados en su momento en el marco de los presupuestos participativos se había sumado una dotación de 200.000.

El proyecto, ambicioso, contempla una intensa remodelación de un edificio abandonado a su suerte y foco habitual de vandalismo. A principios de año, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, incluso afirmaba que "corría el riesgo de venirse abajo". Habrá varias salas, un patio cubierto –cuyo espacio será el que abarque más metros cuadrados–, almacén, office, vestíbulo, oficina y baños, además de las zonas de paso.

Viene de lejos la reivindicación de una sede propia por parte de los vecinos de Viesques. En el modelo precedente de las obras de distritos, por el que el Consistorio proporcionaba una serie de actuaciones viables para los vecinos escogiesen, se produjeron "plantones" en algunos, si bien no en el distrito Este, que se decantó por la mencionada remodelación de la guardería del Chas, muestra de la importancia de una intervención que ya está en marcha. Por delante, eso sí, restan unos meses hasta que la asociación de Viesques pueda "mudarse".