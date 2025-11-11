El Centro de Arte Tabacalera de Gijón se construirá por 21,2 millones y con un plan "antirruido"

Por 21,25 millones de euros y tras presentar el proyecto "idóneo", según los técnicos, la UTE formada por Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones y por Terra Ingenieros será la encargada de reformar y ampliar la vieja fábrica de tabacos y crear el Centro de Arte Tabacalera en Gijón. La mesa de contratación, tras valorar las dos ofertas presentadas al concurso público, dictaminó que la otra aspirante no había presentado un proyecto de actuación lo suficientemente completo y deja como única aspirante a esta unión temporal de empresas, que ha superado ya todos los procesos selectivos logrando en cada uno la máxima puntuación posible.

Entre los aspectos destacados por la mesa de contratación sobre el proyecto ganador, se encuentra que la UTE ha presentado un "análisis idóneo y justificado" sobre las "interferencias" que pueden concurrir en la ejecución de la obra y que suponían una preocupación de especial relevancia recogida en los pliegos, que querían blindar una obra por fases para minimizar las molestias al barrio. La UTE, por eso, ha presentado "medidas correctoras" de cara la generación de polvo y soluciones "antirruido" para evitar trastornos de convivencia.

La oferta económica de la empresa se ajusta bastante al presupuesto que tenía la obra, que ascendía a 21,44 millones, y su hoja de ruta "separa las actuaciones entre el edificio histórico y los edificios de nueva construcción", un gesto que era también relevante para el equipo de gobierno por el compromiso de inaugurar el nuevo Museo Nicanor Piñole en 2027. Entiende la mesa de contratación que la UTE "demuestra un conocimiento del proyecto, con una explicación coherente y un desarrollo completo".

Tabacalera recuperará su actual edificio histórico reformulado como un nuevo espacio cultural, reservando su planta baja para el futuro Museo de Gijón, con los hallazgos arqueológicos como escaparate, y liberando las dos plantas en altura para albergar grandes exposiciones. La parte ampliada, por su lado, tendrá servicios de hostelería, un auditorio que podrá acoger espectáculos y reuniones, espacios de oficinas y el citado nuevo museo para Piñole en su parte más alta. Entre ambos bloques se generará una "gran plaza pública" que actuará como recibidor y comunicará las dos entradas que tendrá Tabacalera: las de María Bandujo y Emilio Muñoz "El Negro", esta última con un ascensor.