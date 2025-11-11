Cita nacional para reivindicar la vivienda como "una necesidad"

El recinto ferial Luis Adaro albergará este 15 y 16 de noviembre el IV Encuentro Vecinal de Grandes y Medianas Ciudades, llamado "Vivienda y ciudad: emergencia habitacional". Gijón sucede a Madrid, Barcelona y Valencia como sede de la cita, organizada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y Cavastur. "Garantizar el acceso a la vivienda asequible y de calidad promueve la inclusión social", destacó María José Cuervo, presidenta de Cavastur y líder vecinal de La Arena. "La vivienda no es un negocio, sino una necesidad", subrayó Julio Molina, presidente de la CEAV.

Las jornadas contarán el sábado con la investigadora y doctora en Economía Montserrat Pareja Eastaway, que ofrecerá la ponencia "El derecho a la vivienda como eje de cohesión urbana y social". La arquitectura urbanista Sonia Puente Landázuri moderará una mesa sobre vivienda y espacio público, mientras que Manuel Morales hará lo propio en una mesa que versará sobre vivienda, vulnerabilidad y cohesión social. El domingo, Jorge Nacarino abordará la vivienda y los desafíos metropolitanos.

Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales, señaló que la crisis habitacional es "un problema grave" y que "en Gijón queremos ser proactivos". En ese sentido, María José Cuervo defendió la colaboración público-privada y reivindicó más vivienda social. La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, remarcó el "compromiso" del Principado en este tema y recordó la construcción de los 250 pisos para jóvenes en el solar de Peritos.