Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita nacional para reivindicar la vivienda como "una necesidad"

El Encuentro Vecinal de Grandes y Medianas Ciudades, el fin de semana, en el recinto ferial

Por la izquierda, Abel Junquera, Jorge González-Palacios, María José Cuervo, Julio Molina, Nuria Rodríguez y Carmen Eva Pérez Ordieres, antes de la presentación, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. | S. G.

Por la izquierda, Abel Junquera, Jorge González-Palacios, María José Cuervo, Julio Molina, Nuria Rodríguez y Carmen Eva Pérez Ordieres, antes de la presentación, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. | S. G.

Sergio García

Gijón

El recinto ferial Luis Adaro albergará este 15 y 16 de noviembre el IV Encuentro Vecinal de Grandes y Medianas Ciudades, llamado "Vivienda y ciudad: emergencia habitacional". Gijón sucede a Madrid, Barcelona y Valencia como sede de la cita, organizada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y Cavastur. "Garantizar el acceso a la vivienda asequible y de calidad promueve la inclusión social", destacó María José Cuervo, presidenta de Cavastur y líder vecinal de La Arena. "La vivienda no es un negocio, sino una necesidad", subrayó Julio Molina, presidente de la CEAV.

Las jornadas contarán el sábado con la investigadora y doctora en Economía Montserrat Pareja Eastaway, que ofrecerá la ponencia "El derecho a la vivienda como eje de cohesión urbana y social". La arquitectura urbanista Sonia Puente Landázuri moderará una mesa sobre vivienda y espacio público, mientras que Manuel Morales hará lo propio en una mesa que versará sobre vivienda, vulnerabilidad y cohesión social. El domingo, Jorge Nacarino abordará la vivienda y los desafíos metropolitanos.

Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales, señaló que la crisis habitacional es "un problema grave" y que "en Gijón queremos ser proactivos". En ese sentido, María José Cuervo defendió la colaboración público-privada y reivindicó más vivienda social. La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, remarcó el "compromiso" del Principado en este tema y recordó la construcción de los 250 pisos para jóvenes en el solar de Peritos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  2. Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
  3. Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
  4. Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro
  5. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  6. Alta participación en el primer día de las macrooposiciones sanitarias de Asturias (que siguen hoy con la prueba más multitudinaria)
  7. El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
  8. ¿Cuál es el barrio más afectado por la contaminación en Gijón? Está en el origen de la mayoría de las seis activaciones del protocolo antipolución de este año

El vino conquista los finos paladares

Extremadamente grave

Tres recitales para festejar el 25º. aniversario del Orfeón Grupista

Cita nacional para reivindicar la vivienda como "una necesidad"

Arranca la reconversión en sede vecinal de la guardería del Chas

José Taboada, cantautor: "A mí me mola el Sabina canalla, rebelde y protestón"

El resultado de una colaboración amplia

¿Ciudadanos o consumidores?

Tracking Pixel Contents