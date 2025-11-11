Los Desayunos Tecnológicos del IUTA cierran edición con un encuentro dedicado a las aplicaciones de la IA al sector sanitario

Por segundo año consecutivo, estos encuentros han vuelto a celebrarse desde el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón/Xixón y sirven de plataforma divulgativa, tanto para los investigadores del Instituto, como para las empresas participantes, mostrando resultados y proyectos en los que están trabajando en una materia determinada.

Inscríbete Para participar es necesario inscripción previa en el mail impulsa@gijon.es

En esta ocasión, el punto de partida serán las aplicaciones de la IA al sector sanitario y contará con Fernando Moncada, que hablará de EEGANNomaly Detección Epilexia fotoparoxítica como anomalías en registros EEG y con Víctor González Suárez, que abordará el Procesamiento de imagen médica y cáncer de mama.

Un espacio para la empresa y la Universidad

Los desayunos tecnológicos se realizan con la perspectiva de crear un espacio de interacción entre el mundo empresarial y el mundo universitario, potenciando el concepto de la Milla, y con la intención de explicar al tejido empresarial asturiano las posibilidades de investigación, innovación y formación que les puede ofrecer la Universidad en general, y el IUTA en particular, así como otras entidades y empresas presentes en la propia actividad. Los Desayunos Tecnológicos tendrán lugar el segundo viernes de cada mes.

La actividad se desarrollará desde las instalaciones del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) durante aproximadamente una hora, dando cabida a la presentación de un o dos ponencias relacionadas con la temática del desayuno.