Los Desayunos Tecnológicos del IUTA cierran edición con un encuentro dedicado a las aplicaciones de la IA al sector sanitario

El acto se celebra el próximo viernes 14 de diciembre en el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón

Para asistir es necesaria inscripción previa

Participantes en un desayuno anterior

Participantes en un desayuno anterior / Pablo Solares

L. L.

Por segundo año consecutivo, estos encuentros han vuelto a celebrarse desde el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón/Xixón y sirven de plataforma divulgativa, tanto para los investigadores del Instituto, como para las empresas participantes, mostrando resultados y proyectos en los que están trabajando en una materia determinada.

Para participar es necesario inscripción previa en el mail impulsa@gijon.es 

En esta ocasión, el punto de partida serán las aplicaciones de la IA al sector sanitario y contará con Fernando Moncada, que hablará de EEGANNomaly Detección Epilexia fotoparoxítica como anomalías en registros EEG y con Víctor González Suárez, que abordará el Procesamiento de imagen médica y cáncer de mama.

Un espacio para la empresa y la Universidad

Los desayunos tecnológicos se realizan con la perspectiva de crear un espacio de interacción entre el mundo empresarial y el mundo universitario, potenciando el concepto de la Milla, y con la intención de explicar al tejido empresarial asturiano las posibilidades de investigación, innovación y formación que les puede ofrecer la Universidad en general, y el IUTA en particular, así como otras entidades y empresas presentes en la propia actividad. Los Desayunos Tecnológicos tendrán lugar el segundo viernes de cada mes.

La actividad se desarrollará desde las instalaciones del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) durante aproximadamente una hora, dando cabida a la presentación de un o dos ponencias relacionadas con la temática del desayuno.

Los Desayunos Tecnológicos del IUTA cierran edición con un encuentro dedicado a las aplicaciones de la IA al sector sanitario

Los premios Gijón Impulsa calientan motores: última semana para presentar tu candidatura a los galardones que reconocen el emprendimiento en la ciudad

La gran operación antidroga a nivel nacional que se saldó con un narco muerto en Toledo deja varios detenidos en Gijón tras siete registros

Estrenos de cintas con retratos costumbristas y de la evolución regional: esta es la huella del cine asturiano en el FICX de Gijón

Las Jornadas de Informática del instituto Número 1 de Gijón, en marcha

El Grupo Covadonga celebra el IV Otoño Coral y el 25º aniversario del Orfeón Grupista

El futuro industrial de Asturias mira al Cantábrico, con Gijón como foco de la economía azul: "Es un momento sin precedentes"

Gijón estrenará la ampliación del complejo deportivo de La Calzada a inicios de 2027

