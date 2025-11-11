Los Desayunos Tecnológicos del IUTA cierran edición con un encuentro dedicado a las aplicaciones de la IA al sector sanitario
El acto se celebra el próximo viernes 14 de diciembre en el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón
Para asistir es necesaria inscripción previa
L. L.
Por segundo año consecutivo, estos encuentros han vuelto a celebrarse desde el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón/Xixón y sirven de plataforma divulgativa, tanto para los investigadores del Instituto, como para las empresas participantes, mostrando resultados y proyectos en los que están trabajando en una materia determinada.
Inscríbete
Para participar es necesario inscripción previa en el mail impulsa@gijon.es
En esta ocasión, el punto de partida serán las aplicaciones de la IA al sector sanitario y contará con Fernando Moncada, que hablará de EEGANNomaly Detección Epilexia fotoparoxítica como anomalías en registros EEG y con Víctor González Suárez, que abordará el Procesamiento de imagen médica y cáncer de mama.
Un espacio para la empresa y la Universidad
Los desayunos tecnológicos se realizan con la perspectiva de crear un espacio de interacción entre el mundo empresarial y el mundo universitario, potenciando el concepto de la Milla, y con la intención de explicar al tejido empresarial asturiano las posibilidades de investigación, innovación y formación que les puede ofrecer la Universidad en general, y el IUTA en particular, así como otras entidades y empresas presentes en la propia actividad. Los Desayunos Tecnológicos tendrán lugar el segundo viernes de cada mes.
La actividad se desarrollará desde las instalaciones del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) durante aproximadamente una hora, dando cabida a la presentación de un o dos ponencias relacionadas con la temática del desayuno.
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
- Las Siervas del Hogar ya residen en Ceares