Los estudiantes abren en Gijón la Feria de Arte y Ciencia de Laboral Centro de Arte
El equipamiento acogerá el sábado una jornada abierta al público, que podrá participar en un taller a elegir entre seis opciones
S. G.
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial acogió este martes la primera jornada de la Feria de Arte y Ciencia, programa desarrollado junto a GRIGRI y enmarcado en el proyecto europeo "Studiopia", en el que participan once organizaciones culturales y científicas de toda Europa, entre ellas LABoral. El objetivo "es explorar la intersección entre arte y ciencia promoviendo el diálogo entre ambas disciplinas para abordar los principales desafíos globales de la sociedad actual".
Hasta el 14 de noviembre, las jornadas se dedicarán especialmente a los centros educativos de Asturias. Precisamente este martes alumnos de distintos centros participaron en actividades, charlas y talleres diseñados "para despertar la curiosidad, fomentar la creatividad y explorar el vínculo entre el arte y la ciencia desde diferentes puntos de vista".
El sábado 15 de noviembre tendrá lugar una jornada abierta al público en horario de 10.00 a 13.30 horas. Está dirigida a jóvenes de entre 14 y 16 años. Durante la mañana, los asistentes participarán en un taller de los seis disponibles, combinando arte, ciencia y pensamiento crítico. Hay tres ejes: "Escuchar la colaboración entre especies", "Habitar en la colaboración entre especies" y "Pensar la colaboración entre humanos y máquinas". Al finalizar la jornada, habrá una asamblea común para intercambiar experiencias, descubrimientos y aprendizajes.
