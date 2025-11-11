Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los estudiantes abren en Gijón la Feria de Arte y Ciencia de Laboral Centro de Arte

El equipamiento acogerá el sábado una jornada abierta al público, que podrá participar en un taller a elegir entre seis opciones

Participantes en uno de los talleres.

Participantes en uno de los talleres. / Marcos León

S. G.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial acogió este martes la primera jornada de la Feria de Arte y Ciencia, programa desarrollado junto a GRIGRI y enmarcado en el proyecto europeo "Studiopia", en el que participan once organizaciones culturales y científicas de toda Europa, entre ellas LABoral. El objetivo "es explorar la intersección entre arte y ciencia promoviendo el diálogo entre ambas disciplinas para abordar los principales desafíos globales de la sociedad actual".

Hasta el 14 de noviembre, las jornadas se dedicarán especialmente a los centros educativos de Asturias. Precisamente este martes alumnos de distintos centros participaron en actividades, charlas y talleres diseñados "para despertar la curiosidad, fomentar la creatividad y explorar el vínculo entre el arte y la ciencia desde diferentes puntos de vista".

Alumnado, durante una de las actividades de la Feria de Arte y Ciencia.

Alumnado, durante una de las actividades de la Feria de Arte y Ciencia. / Marcos León

El sábado 15 de noviembre tendrá lugar una jornada abierta al público en horario de 10.00 a 13.30 horas. Está dirigida a jóvenes de entre 14 y 16 años. Durante la mañana, los asistentes participarán en un taller de los seis disponibles, combinando arte, ciencia y pensamiento crítico. Hay tres ejes: "Escuchar la colaboración entre especies", "Habitar en la colaboración entre especies" y "Pensar la colaboración entre humanos y máquinas". Al finalizar la jornada, habrá una asamblea común para intercambiar experiencias, descubrimientos y aprendizajes.

TEMAS

  1. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  2. Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
  3. Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
  4. Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
  5. Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
  6. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  7. Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
  8. Las Siervas del Hogar ya residen en Ceares

Los estudiantes abren en Gijón la Feria de Arte y Ciencia de Laboral Centro de Arte

Los estudiantes abren en Gijón la Feria de Arte y Ciencia de Laboral Centro de Arte

Las obras en esta calle del barrio gijonés de El Llano progresan y llegan con cambios en el aparcamiento

Las obras en esta calle del barrio gijonés de El Llano progresan y llegan con cambios en el aparcamiento

La floristería familiar que creció con El Llano y sigue floreciendo cuatro décadas después: "Siempre fue nuestro hogar"

La floristería familiar que creció con El Llano y sigue floreciendo cuatro décadas después: "Siempre fue nuestro hogar"

Estrenos de cintas con retratos costumbristas y de la evolución regional: esta es la huella del cine asturiano en el FICX de Gijón

Estrenos de cintas con retratos costumbristas y de la evolución regional: esta es la huella del cine asturiano en el FICX de Gijón

Ya hay diseño ganador para la playa verde del Rinconín... y es el que eligieron los gijoneses en votación popular

Ya hay diseño ganador para la playa verde del Rinconín... y es el que eligieron los gijoneses en votación popular

El edadismo, a debate en el centro municipal integrado de El Llano, en Gijón

El edadismo, a debate en el centro municipal integrado de El Llano, en Gijón

Hablan los vecinos de los narcos detenidos en Gijón en la gran operación que dejó un muerto en Toledo: "Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención"

Hablan los vecinos de los narcos detenidos en Gijón en la gran operación que dejó un muerto en Toledo: "Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención"

El Centro de Arte Tabacalera de Gijón se construirá por 21,2 millones y con un plan "antirruido"

El Centro de Arte Tabacalera de Gijón se construirá por 21,2 millones y con un plan "antirruido"
Tracking Pixel Contents