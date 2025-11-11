La gran operación antidroga a nivel nacional que se saldó con un narco muerto en Toledo deja varios detenidos en Gijón tras siete registros

Una macroredada a nivel nacional cuya investigación se originó en Gijón. La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, detuvo ayer a varias personas y realizó hasta siete registros en domicilios y locales de toda la ciudad en una operación antidroga que se llevó a cabo durante los dos últimos días. En las intervenciones efectuadas en la ciudad se detuvo a varios individuos pertenecientes a una organización criminal. También se llevaron a cabo diversos registros como el ocurrido en un local de hostelería de la calle Ramón Areces o en Marqués de Casa Valdés.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se continúan realizando pesquisas para ampliar la investigación de una banda que se dedicaban a introducir cocaína desde otros puntos de la geografía nacional. Entre los pocos datos que han trascendido, se conoce que en Gijón tenían varios puntos operativos en diferentes barrios. El seguimiento durante meses de los agentes ha resuelto en una de las operaciones más importantes de los últimos meses. Por el momento, se desconoce si se ha llegado a incautar droga y, en el caso de que así sea, cuanta cantidad ha sido la intervenida. De forma simultánea se han llevado otros registros en varios puntos del país para dar con más componentes de la organización.

Según apuntan varios medios como "El País", la banda sería de origen dominicano y estaría vinculada al tráfico de drogas y al cobro de deudas a otros grupos de narcotraficantes. Este mismo año, se llevó a cabo en Gijón otra gran operación policial en pleno agosto y que supuso la mayor intervención en Asturias al decomisar 304 kilogramos de cocaína. De una forma similar, con varios registros en domicilios, la Policía Nacional detuvo a siete personas e incautó droga de alta pureza y que en el mercado podría haber alcanzado un precio de 27 millones de euros. En este caso, la cocaína procedía de Colombia y la introducían en la región a través de furgonetas procedentes desde Portugal, donde desembarcaban los fardos. Al igual que en esta última operación, el punto principal era Gijón, pero también tenían influencia en otras regiones.

Disparos contra los agentes

La investigación surgida en los cuarteles de Gijón se trasladó este domingo hasta El Casar de Escalona (Toledo) donde falleció uno de los presuntos narcotraficantes y otros tres resultaron heridos, dos de ellos por armas de fuego, ya que los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes y estos respondieron a los disparos. Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha informaron que la Policía Nacional desplegó este domingo, a última hora de la tarde, una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad, los presuntos narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

Por el momento se desconoce el alcance total de una operación que ha supuesto un gran golpe al narcotráfico en la región. El caso está bajo secreto de sumario. En las próximas semanas se irán conociendo más datos de la investigación originada en Gijón y que todavía sigue en marcha.