Hablan los vecinos de los narcos detenidos en Gijón en la gran operación que dejó un muerto en Toledo: "Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención"

La detención de tres narcos en un bar de la calle Ramón Areces, dentro de la gran operación contra el tráfico de drogas a nivel nacional que terminó con uno de los implicados abatido a tiros por la Policía, ha provocado entre sus vecinos un gran impacto a pesar de que llevaban poco tiempo residiendo en Asturias. En concreto, el local de hostelería que regentaban en el barrio, frente al Instituto Montevil, abrió sus puertas a principio del verano y, a priori, no dejaba de ser otro negocio más en la zona que no levantaba sospecha alguna, excepto por un detalle del que se percataron algunos vecinos. "Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención", resaltan los habituales de la zona, que no esperaban que el local fuera uno de los puntos claves de la banda.

"Vimos el registro que hizo la policía, estuvieron toda la mañana sacando cosas y también varias personas tapadas, pero no sabíamos de qué iba el tema hasta que lo vimos en las noticias", señalan otros vecinos, sorprendidos por el revuelo que se generó con la actuación policial. Sobre los vehículos que, de vez en cuando, frecuentaban el local, inciden los del barrio que eran "cantosos por su gran tamaño y de marcas buenas".

Tiroteo en Toledo con un muerto

Pocos en Montevil esperaban que, a escasos metros de sus casas, el negocio sirviera como sede para una de las bandas de crimen organizado especialistas en ofrecer sus servicios a otros grupos de narcotraficantes por todo el país. En el propio barrio de Montevil también se llevó a cabo un registro en un domicilio, sumándose al resto de intervenciones que se realizaron simultáneamente por la ciudad.

La operación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil dejó tres detenidos ayer y la realización de siete registros en distintos puntos de la ciudad. Además del bar de Montevil los agentes actuaron en varios domicilios de madrugada, como en la calle Marqués de Casa Valdés. Se suman a los implicados en el tiroteo con la Policía en la localidad toledana de El Casar de Escalona, donde acudieron a cobrar una deuda. Tres resultaron heridos y un cuarto narco falleció. Todos ellos habían salido de Gijón ese día.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se continúan realizando pesquisas para ampliar la investigación de una banda que se dedicaban a introducir cocaína desde otros puntos de la geografía nacional. En Gijón tenían varios puntos operativos en diferentes barrios. El seguimiento durante meses de los agentes ha resuelto en una de las operaciones más importantes de los últimos meses. Está previsto que los implicados pasen hoy a disposición judicial. Los integrantes de esta banda, peligrosa, son de origen dominicano.

La mayor intervención de drogas en Asturias

Este mismo año, se llevó a cabo en Gijón otra gran operación policial en pleno agosto y que supuso la mayor intervención en Asturias al decomisar 304 kilogramos de cocaína. De una forma similar, con varios registros en domicilios, la Policía Nacional detuvo a siete personas e incautó droga de alta pureza y que en el mercado podría haber alcanzado un precio de 27 millones de euros.

Policía Nacional

En este caso, la cocaína procedía de Colombia y la introducían en la región a través de furgonetas procedentes desde Portugal, donde desembarcaban los fardos. Al igual que en esta última operación, el punto principal era Gijón, pero también tenían influencia en otras regiones.

Por el momento, en lo que respecta a esta última operación, se desconoce el alcance total de una operación que ha supuesto un gran golpe al narcotráfico en la región. El caso está bajo secreto de sumario. En las próximas semanas se irán conociendo más datos de la investigación originada en Gijón y que todavía sigue en marcha.