Ya hay diseño ganador para la playa verde del Rinconín... y es el que eligieron los gijoneses en votación popular

"Brisa marina", el mismo diseño que triunfó en la votación popular, ha sido el diseño seleccionado por el jurado, por mayoría, como ganador del concurso de ideas de la playa verde del Rinconín. Diez fueron las propuestas que llegaron a la fase final del concurso. El jurado ha tenido en cuenta, además del apoyo ciudadano, criterios de diseño, calidad urbana, durabilidad y viabilidad. Las propuestas "La 21" y "Mar y Montaña" han quedado en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En "Brisa marina" el nuevo parque se concibe como un archipiélago formado por islas verdes e islas temáticas que ofrecen zonas de juego, de descanso, para la práctica de deportes... y con usos para todas las edades. El diseño incluye un edificio dotacional y un aparcamiento que conviven con praderas, un lago, una gran plaza y zonas deportivas pensadas para la práctica del baloncesto, la calistenia, el skate y la bicicleta. Los impulsores del proyecto calculan un coste de algo menos de 723.000 euros como presupuesto de ejecución material. Era de los más baratos de todos los que competían.

"Este concurso se presentaba como una oportunidad única para configurar un nuevo espacio en una zona abierta al mar, cuyo futuro diseño fomentará la inclusión, el ocio, la convivencia y la actividad física al aire libre. Creemos que la propuesta seleccionada cumple ampliamente con todos estos criterios”, indicó el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en su condición de presidente del jurado.

Los ganadores recibirán un premio de 15.000 euros. Su triunfo no compromete que se ejecute el proyecto en su integridad al ser un concurso de ideas. Los dos accesit conllevan un premio económico de 4.000 euros