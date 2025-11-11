Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Jornadas de Informática del instituto Número 1 de Gijón, en marcha

Los encuentros, bajo el epígrafe "Alumnado-Centro-Empresa" y que finalizarán el jueves, contemplan distintas ponencias a cargos de profesionales del sector

En marcha las Jornadas de Informática del IES Número 1 de Gijón (en imágenes)

En marcha las Jornadas de Informática del IES Número 1 de Gijón (en imágenes)

Ver galería

En marcha las Jornadas de Informática del IES Número 1 de Gijón (en imágenes) / LNE

S. G.

El instituto Número 1 de Gijón acogió este martes la primera cita de sus Jornadas de Informática "Alumnado-Centro-Empresa", destinadas a que representantes de empresas e instituciones referentes del sector acerquen a los estudiantes las distintas vías de acceso al mercado laboral y, también, las habilidades que más se valoran. A la apertura acudió Ángel Balea, director general de Formación Profesional.

Las ponencias de esta mañana corrieron a cargo de Javier Fernández Braga, Pablo Zapico Robledo y Raúl Sánchez Granda, de "Intermark It". Llevó por título "No solo de código vive el dev: aptitudes que pagan nóminas". Mientras, Daniel Moldón, Marcos Ornia, Lucas Cama y Arancha García, de "Mecalux", ofrecieron la charla "De 0 a IA: un viaje al futuro que ya empezó". Los encuentros se prolongarán hasta el jueves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  2. Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
  3. Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
  4. Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
  5. Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
  6. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  7. Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
  8. Las Siervas del Hogar ya residen en Ceares

Las Jornadas de Informática del instituto Número 1 de Gijón, en marcha

Las Jornadas de Informática del instituto Número 1 de Gijón, en marcha

Estrenos de cintas con retratos costumbristas y de la evolución regional: esta es la huella del cine asturiano en el FICX de Gijón

Estrenos de cintas con retratos costumbristas y de la evolución regional: esta es la huella del cine asturiano en el FICX de Gijón

El Grupo Covadonga celebra el IV Otoño Coral y el 25º aniversario del Orfeón Grupista

El Grupo Covadonga celebra el IV Otoño Coral y el 25º aniversario del Orfeón Grupista

El futuro industrial de Asturias mira al Cantábrico, con Gijón como foco de la economía azul: "Es un momento sin precedentes"

El futuro industrial de Asturias mira al Cantábrico, con Gijón como foco de la economía azul: "Es un momento sin precedentes"

Gijón estrenará la ampliación del complejo deportivo de La Calzada a inicios de 2027

Gijón estrenará la ampliación del complejo deportivo de La Calzada a inicios de 2027

La confitería asturiana que cumple 50 años como templo de roscones y sus famosas tartas charlotas : "Un rincón donde el dulce sabe a familia, trabajo y memoria"

La confitería asturiana que cumple 50 años como templo de roscones y sus famosas tartas charlotas : "Un rincón donde el dulce sabe a familia, trabajo y memoria"

Arturo Valls, presentador de la gala inaugural del FICX: "La gran dificultad en el cine español es ayudar a nuevas voces"

Arturo Valls, presentador de la gala inaugural del FICX: "La gran dificultad en el cine español es ayudar a nuevas voces"

El resultado de una colaboración amplia

Tracking Pixel Contents