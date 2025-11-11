Las Jornadas de Informática del instituto Número 1 de Gijón, en marcha
Los encuentros, bajo el epígrafe "Alumnado-Centro-Empresa" y que finalizarán el jueves, contemplan distintas ponencias a cargos de profesionales del sector
S. G.
El instituto Número 1 de Gijón acogió este martes la primera cita de sus Jornadas de Informática "Alumnado-Centro-Empresa", destinadas a que representantes de empresas e instituciones referentes del sector acerquen a los estudiantes las distintas vías de acceso al mercado laboral y, también, las habilidades que más se valoran. A la apertura acudió Ángel Balea, director general de Formación Profesional.
Las ponencias de esta mañana corrieron a cargo de Javier Fernández Braga, Pablo Zapico Robledo y Raúl Sánchez Granda, de "Intermark It". Llevó por título "No solo de código vive el dev: aptitudes que pagan nóminas". Mientras, Daniel Moldón, Marcos Ornia, Lucas Cama y Arancha García, de "Mecalux", ofrecieron la charla "De 0 a IA: un viaje al futuro que ya empezó". Los encuentros se prolongarán hasta el jueves.
