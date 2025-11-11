En libertad con orden de alejamiento el detenido por la violación en Laviada

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 decretó ayer la libertad provisional del investigado por una presunta agresión sexual en un piso de la calle Adaro, en el barrio de Laviada, este pasado fin de semana, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El hombre, que se encontraba detenido en los calabozos de la comisaría de El Natahoyo, pasó a disposición judicial donde se decretó su libertad provisional con una serie de medidas de alejamiento a la víctima.

Su detención se produjo después de que la mujer a la que acompañó hasta el domicilio le denunciara por "haberse sobrepasado". Según apuntaron las primeras pesquisas, ambos acudieron al piso de la calle Adaro, entre la avenida de la Constitución y Magnus Blikstad, al que accedieron de mutuo acuerdo, al igual que mantuvieron relaciones íntimas con el consentimiento de las dos partes.

Las versiones difieren en el punto en el que la mujer asegura que el hombre se excedió "sobrepasándose" con ella, cosa que el acusado niega, manteniendo que fue algo de mutuo acuerdo. Tendrá que ser en sede judicial, y con el acusado en libertad, donde se arroje luz sobre lo que pasó en el interior del piso.

Tras estos hechos, la mujer presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que procedió a la detención del varón al día siguiente. Durante la mañana del domingo se llevaron a cabo varios registros del domicilio, donde la Policía Científica, según aseguró a este periódico un testigo, se llevó varias cajas con material y pruebas recabadas en la inspección ocular que duró varias horas. Ahora el caso ha pasado a manos judiciales, donde será el Juzgado de Violencia sobre la Mujer el que seguirá practicando las diligencias de cara a un futuro juicio que no espera que se celebre hasta dentro de un año.

Declaración el Juzgado

En los últimos meses, es el segundo caso de agresión sexual que ha trascendido después de que una joven francesa de 19 años denunciase a un gijonés de 21 años por una agresión sexual. Fue en plena Semana Grande de Gijón, tras conocerse de noche en un local de Fomento. Ambos acudieron a la playa de Poniente, donde la chica denunció una violación. Al igual que en esta ocasión, el hombre fue detenido en primer momento por la Policía Nacional y tras declarar en los juzgados fue puesto en libertad provisional. Según los datos del Ministerio del Interior, en Gijón se produjeron en el primer semestre trece casos de agresiones sexuales con penetración.