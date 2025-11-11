Los premios Gijón Impulsa calientan motores: última semana para presentar tu candidatura a los galardones que reconocen el emprendimiento en la ciudad

Recta final para presentar candidaturas a nueva edición de estos premios anuales, que tradicionalmente buscan poner en valor a empresas y personas emprendedoras de la ciudad. El plazo para presentación de candidaturas finaliza el próximo lunes, 17 de noviembre.

Este año celebramos la vigésima primera edición de estos Premios, que se han ido consolidando y cuentan cada vez, con más arraigo en el ecosistema empresarial de nuestra ciudad. Como en ediciones anteriores, se trata de premiar y dar visibilidad a nuestro talento emprendedor y empresariado.

Las categorías a las que se pueden presentar candidatura, que nacen de la concertación social y que están alineadas con los distintos ejes del Pacto Social Gijón Futuro 2024-2027, son las siguientes:

Modalidad I: Premios a la Innovación (2.000 euros y trofeo)

Reconocimiento a empresas que hayan implementado en los últimos 5 años, iniciativas altamente innovadoras a través de proyectos, nuevas líneas de negocio, productos o servicios específicos, que encajen en las distintas áreas de especialización que a continuación se detallan:

1. Innovación en el Comercio Minorista.

2. Innovación en Economía Azul.

3. Innovación en Economía Creativa.

4. Innovación en Salud y Vida Saludable.

Modalidad II: Premios a la Trayectoria Empresarial (trofeo)

Reconocimiento y distinción de la trayectoria de empresas que resultan dignas de mención por su esfuerzo, implicación y contribución al desarrollo económico local, así como su capacidad transformadora o su fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

1. Empresa

2. Mujer Empresaria

Toda la información y bases se pueden consultar en el siguiente enlace. Más información: 984 84 71 00 / empresas@gijon.es