La redacción de la nueva ampliación de Cabueñes apunta a costar poco más de un millón de euros

La nueva redacción del proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes apunta a que podrá realizarse con una sustancial rebaja respecto a las previsiones iniciales de Tragsa y la Consejería de Salud. La mesa de contratación de este nuevo contrato acaba de proponer a una UTE como futura adjudicataria, la misma que había sido analizada por una presunta baja temeraria en su oferta económica que finalmente se ha dado por buena. Ofreció redactar el proyecto por poco más de un millón de euros, lejos de los 1,9 millones que tenía presupuestado el contrato.

La llamada UTE CAHU la integran Pinearq y Estudio Norniella. Concurrían a este proceso de licitación en competencia con Planho Consultores. Esta otra aspirante, de acuerdo a las valoraciones de la mesa de contratación, presentó una mejor propuesta en cuanto a su calidad técnica y arquitectónica y en cuanto a calidad del servicio y previsión de su programa de trabajos, y consiguió, de hecho, la máxima puntuación posible en el apartado de criterios evaluables mediante juicio de valor, que el que analiza este tipo de detalles técnicos.

La UTE, sin embargo, destacó sobremanera cuando la mesa de contratación revisó los criterios analizables mediante fórmulas, que en esencia analizan la rebaja económica que un aspirante a adjudicatario ofrece respecto al importe presupuestado. De hecho, la oferta de la UTE hizo saltar la alerta de una posible baja temeraria, ya que por ley se deben evaluar aquellas ofertas que reduzcan en más de un 30 por ciento el precio que proponga otra aspirante en esa misma licitación, pero un informe de Tragsatec la ha ratificado finalmente como "económicamente viable". La UTE ofertó, con IVA incluido, redactar el plan por 1.004.148 euros. La otra aspirante ofrecía hacerlo por 1.491.309.

"Un conocimiento experto"

En la revisión de criterios evaluables mediante juicio de valor, la mesa de contratación destacó de la propuesta de esta UTE que incorpore "un enfoque ambiental, digital y arquitectónico muy coherente" y la tilda como "un proyecto sólido", si bien los mismos técnicos destacaban lo "exhaustivo" del plan de la otra empresa aspirante, de quien ensalzaban que incluyese ya modificaciones del planteamiento del Sespa con "soluciones técnicas realistas" ante problemas detectados.

La UTE no parece entrar en su propuesta en tanto detalle, pero sí manifiesta su voluntad de adaptarse a los cambios que puedan ir surgiendo en la elaboración del proyecto. También plantea aplicar en el plan de Cabueñes una metodología "fast track", que en esencia apuesta por agilizar el diseño y construcción de una obra superponiendo fases de trabajo que puedan compaginarse entre ellas. "Se evidencia el conocimiento experto de las dos propuestas en arquitectura hospitalaria e ingeniería aplicada", destaca la mesa de contratación.

A la UTE se le ha trasladado ya la petición para que entregue la documentación necesaria para formalizar la adjudicación y para que aporte la garantía requerida para lanzar el proyecto. Asciende 82.987 euros, que el 10 por ciento de la oferta presentada sin impuestos.

Una redacción más barata

