Tres recitales para festejar el 25º. aniversario del Orfeón Grupista

El próximo viernes arrancará el Otoño Coral del Orfeón Grupista en una edición "muy especial" por conmemorarse el 25º. aniversario de una agrupación que "ha sido, desde su creación, un auténtico embajador cultural del Grupo, llevando nuestro nombre con orgullo por numerosos escenarios". Un cuarto de siglo "de trabajo, de voces unidas, de ilusión compartida y de compromiso con la música", como destacó ayer el presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Joaquín Miranda, durante la presentación de la programación.

El presidente grupista, arropado por Tasio del Requero, destacó que esta cita "es un ejemplo de cómo la pasión, el talento y la organización pueden dar forma a una programación con identidad propia y con una proyección cada vez mayor". Miranda tuvo palabras de agradecimiento para Miguel Ponga, actual delegado del Orfeón, "por su constancia y compromiso", y reconoció también la labor de Ana Peinado, directora de la agrupación, destacando "su entusiasmo, sus nuevas ideas y la sensibilidad artística que está fortaleciendo el proyecto coral".

El ciclo, como presentó Del Requero, incluye tres conciertos en distintos escenarios de Gijón y todos ellos con entrada libre hasta completar aforo. Los encargados de subir el telón este año serán los integrantes del Coro Arsis, de la Escuela de Música Divertimento de Oviedo, con un recital en la iglesia de la Asunción el próximo día 15. El viernes 22, actuará en el mismo templo el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, al que Del Reguero se refirió como "una de las formaciones más prestigiosas del panorama coral nacional e internacional".

El sábado 29 de noviembre, el Otoño Coral se cerrará con un concierto conmemorativo por el 25.º aniversario del Orfeón Grupista, que tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur. En este broche participarán el Coro Ángel Émbil de Pola de Siero y antiguos componentes del Orfeón grupista, reuniendo sobre el escenario "más de ochenta voces" en un recital de celebración.

El directivo grupista ensalzó el Orfeón como "un espacio de encuentro, de aprendizaje y de intercambio entre coros, que fortalece los lazos culturales de nuestra comunidad y mantiene viva una de las tradiciones musicales más queridas de Asturias". También destacó la implicación de todos los miembros del Orfeón, recordando que el grupo "no solo mantiene la actividad coral dentro del club, sino que también representa al Real Grupo en múltiples eventos y encuentros culturales, mostrando siempre su compromiso con la música y la ciudad".

Miranda cerró el acto animando a la participación del público gijonés en las próximas citas del ciclo: "El Otoño Coral es una oportunidad para disfrutar de la música y celebrar juntos veinticinco años de historia y de voces unidas por la pasión y el arte", remató.