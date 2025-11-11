Un encuentro para "los amantes del vino" albergó ayer Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, escenario del Salón de Vinos Singulares Vinalia, en su tercera edición. La jornada, dividida en dos tramos –para profesionales y para público general– reunió a 40 bodegas, cinco de ellas asturianas, que gozaron de una ocasión pintiparada para dar a conocer su producto y crear contactos en el sector. "Es una oportunidad para mostrarnos", comentaron sus responsables.

El vino conquista los finos paladares

"Suelen ser proyectos desconocidos pero muy cuidados", destacó Susana Menéndez, fundadora de "La Lianta Eventos", organizadora del certamen. Las bodegas participantes eran su mayoría de otros puntos de España, pero asimismo había de Portugal y Alemania. Los asistentes, auténticos "sumillers", probaban poco a poco las variedades. "Es una forma de descubrir a pequeños productores a los que normalmente no tienes acceso", afirmó Alba Muñiz, jefa de cocina del restaurante Kausa, a quien acompañaba Irene Corrionero, trabajadora del restaurante Fumu. Álex López, propietario de la bodega madrileña Punta de Flecha, observaba atentamente mientras degustaban uno de sus vinos.

"Es una experiencia muy guay", apuntó Xulia Bande, de Ourense. Pese a que tiene una bodega, ayer no estaba en Vinalia como expositora, sino como asistente. "Hay un abanico importante de opciones para probar", encomió Bande. Precisamente eso hacían en el stand de Bernabeleva Jade Spikker y Julieta Arana. "El vino está de moda", ensalzó Julieta Arana. En casa jugaba Carmen Martínez, de la bodega Las Danzas, de Cangas del Narcea. "Es primordial darnos a conocer en nuestra tierra", manifestó Martínez en una jornada en la que el vino conquistó los paladares.