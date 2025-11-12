Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, sigue en marcha
Un operativo policial se desplegó ayer por la tarde en la céntrica plaza del Instituto, conocida popularmente como el Parchís, para actuar en un comercio de la calle San Bernardo dentro de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional que todavía sigue en marcha. En las labores de ayer, que provocaron revuelo y expectación en la zona, participaron también agentes de la Policía Local de Gijón.
Las diligencias llevaban desde la comisaría de El Natahoyo. Primero, llegaron agentes de la Policía Local, que revisaron tanto el interior del establecimiento como un vehículo que estaba estacionado justo en frente. Varias fueron las patrullas que se personaron en el Parchís.
La intervención tuvo lugar sobre las tres de la tarde. El registro lo hicieron durante varios minutos y mientras el comerciante permanecía en el interior del negocio, esposado. Esa imagen provocó que muchos, tanto comerciantes de otras tiendas como peatones, se detuviesen con atención a ver lo que estaba ocurriendo.
La investigación sigue en marcha. Todo apunta a que el origen de la detención está en la aparición en el establecimiento de una serie de prendas de vestir que podrían haber sido robadas. Los investigadores tratan de aclarar por qué esa ropa bajo sospecha se encontraba en el interior del negocio del ahora arrestado.
Está previsto que el investigado pase a disposición judicial en las próximas horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
- Las Siervas del Hogar ya residen en Ceares