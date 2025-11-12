Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís

Un operativo policial se desplegó ayer por la tarde en la céntrica plaza del Instituto, conocida popularmente como el Parchís, para actuar en un comercio de la calle San Bernardo dentro de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional que todavía sigue en marcha. En las labores de ayer, que provocaron revuelo y expectación en la zona, participaron también agentes de la Policía Local de Gijón.

Las diligencias llevaban desde la comisaría de El Natahoyo. Primero, llegaron agentes de la Policía Local, que revisaron tanto el interior del establecimiento como un vehículo que estaba estacionado justo en frente. Varias fueron las patrullas que se personaron en el Parchís.

Un momento de la intervención. / Lne

La intervención tuvo lugar sobre las tres de la tarde. El registro lo hicieron durante varios minutos y mientras el comerciante permanecía en el interior del negocio, esposado. Esa imagen provocó que muchos, tanto comerciantes de otras tiendas como peatones, se detuviesen con atención a ver lo que estaba ocurriendo.

La investigación sigue en marcha. Todo apunta a que el origen de la detención está en la aparición en el establecimiento de una serie de prendas de vestir que podrían haber sido robadas. Los investigadores tratan de aclarar por qué esa ropa bajo sospecha se encontraba en el interior del negocio del ahora arrestado.

Está previsto que el investigado pase a disposición judicial en las próximas horas.