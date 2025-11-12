Así es "Brisa marina", el plan encogido para la playa verde del Rinconín: praderas, lago y un edificio con mirador

Un parque que se concibe como un archipiélago de islas temáticas con identidad propia y unificadas por una red de caminos. Islas para jugar, para descansar, para hacer deporte, un lago, un edificio mirador... y muchas islas verdes como primera línea del nuevo espacio y punto de encuentro con el mar Cantábrico. Así se presenta "Brisa marina" el proyecto que acaba de ganar el concurso de ideas para el diseño de la playa verde del Rinconín convocado por el Ayuntamiento de Gijón

El jurado, presidido por el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha coincido en su decisión final con la ciudadanía, que hace pocas semanas convertía "Brisa marina" en el proyecto más votado en una consulta en la que participaron 375 personas. El proyecto ganador recibirá de premio 15.000 euros. Cuatro mil hay para "La 21" y "Mar y montaña" como segundo y tercer clasificados dentro de los diez proyectos que competían.

A la hora de decantarse por "Brisa marina" el jurado ha tenido en cuenta el voto popular pero también sus condiciones de diseño, calidad urbana, durabilidad y viabilidad. En su propuesta, los proyectistas estiman un coste de ejecución material de 722.967,70 euros –en la franja más baja de las opciones económicas barajadas–y un proceso de ejecución en cuatro fases. "Este concurso se presentaba como una oportunidad única para configurar un nuevo espacio en una zona abierta al mar, cuyo futuro diseño fomentará la inclusión, el ocio, la convivencia y la actividad física al aire libre. Creemos que la propuesta seleccionada cumple ampliamente con todos estos criterios", indicó Martínez Salvador.

Entre los espacios incluidos en la propuesta ganadora hay un lago de 800 metros cuadrados, un espacio de "skate park", un circuito para bicicletas BMX y patinadores, además de espacios para la práctica del ping-pong, el baloncesto o la calistenia. Muchas zonas de juegos para todas las edades y de convivencia, asueto y picnic y, sobre todo, praderas y árboles.

También se incluye dentro de los espacios proyectados un edificio público con opción a tener sala de coworking, un espacio polivalente de usos culturales o formativos y una cubierta-mirador y frente a ese edificio, una plaza. ¿Aparcamientos? Uno nuevo para coches de 80 plazas y otro para bicicletas con 27.