Concierto a dos bandas por Santa Catalina en La Laboral
La Banda Sinfónica de Gijón y la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias "Eduardo Martínez Torner" ofrecieron un concierto en el Teatro de La Laboral por el día de Santa Catalina. Una función a dos bandas que contó con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón y en la que se ofreció un repertorio variado con piezas de compositores como Aaron Copland y Adam Gorb, bajo la dirección de Iván Arboleya Montes, o de Percy A. Grainger y Daisuke Shimizu, que fueron dirigidas por Antonio Ribera Soler. En la imagen, un momento del concierto, ayer por la tarde.
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala
- Las Siervas del Hogar ya residen en Ceares