Concierto a dos bandas por Santa Catalina en La Laboral

La Banda Sinfónica de Gijón y la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias "Eduardo Martínez Torner" ofrecieron un concierto en el Teatro de La Laboral por el día de Santa Catalina. Una función a dos bandas que contó con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón y en la que se ofreció un repertorio variado con piezas de compositores como Aaron Copland y Adam Gorb, bajo la dirección de Iván Arboleya Montes, o de Percy A. Grainger y Daisuke Shimizu, que fueron dirigidas por Antonio Ribera Soler. En la imagen, un momento del concierto, ayer por la tarde.