La empresa de la ORA fijará su situación en un informe tras el aviso de sanción

El debate abierto en el Pleno de agosto sobre la situación de la Empresa Mixta de Tráfico, y donde por unanimidad de los grupos políticos tras escuchar las denuncias de los trabajadores se abrió la puerta a empezar a sancionarla si se incumplen las condiciones del contrato, dio ayer el salto al consejo de administración de la empresa. Una reunión que sirvió para que se trasladarán los acuerdos alcanzados en el Pleno y para que la parte privada de la sociedad expusiera su visión de la situación, que no coincide con las denuncias de incumplimientos que se oyeron en el salón de plenos el pasado uno de agosto. Hay que recordar que, aunque la presidencia de la empresa recae en el Ayuntamiento –ahora mismo la ostenta el edil de Tráfico, Pelayo Barcia– es la parte privada la que controla el 60% del accionariado de la entidad que se ocupa de los servicios de la ORA y la grúa.

De la reunión de ayer en el consejo salió la decisión de mantener un nuevo encuentro una vez que la parte privada concrete el informe que se comprometió a elaborar. El acuerdo del Pleno no solo abrió la mano a sancionar a la empresa si sigue sin cumplir escrupulosamente con las condiciones de la concesión. También comprometió que no habrá ampliación de la zona ORA si antes no hay ampliación de plantilla y que, pensando a más largo plazo ya que la actual concesión acaba en 2023, se puedan valorar que la empresa pase a ser totalmente pública y que incorpore otros servicios de movilidad.