La FAV convoca una reunión para abordar los accesos al Puerto

La Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) ha convocado para el 20 de noviembre una reunión para abordar, junto a los grupos políticos municipales, sindicatos y entidades sociales, la situación de los accesos al Puerto tras el fiasco del vial de Jove. "Hay que aunar fuerzas; si hay que ir a Madrid, veremos cómo hacemos", señala Manuel Cañete, presidente de la entidad. Cañete aboga por un "frente común" a nivel de ciudad, similar a la plataforma por el plan de vías, y resalta que "hemos perdido año y medio", en alusión a los proyectos para sacar el tráfico pesado de La Calzada. "El Ministerio no tiene urgencia en hacer la obra", afea. Recrimina el líder de la FAV el concepto de "humanizar" la avenida Príncipe de Asturias que tiene el Principado. "Usar esa palabra cuando nadie se plantea que los camiones no circulen...", reflexiona. La idea es que la reunión de la próxima semana sirva para sentar las bases de cómo debe operar Gijón en este asunto.

Apoyo del comité de empresa del Hospital de Jove

Por otro lado, para hoy a las 18.30 horas está fijada una nueva concentración en Cuatro Caminos, impulsada por la asociación vecinal de La Calzada, para exigir una alternativa al fallido vial de Jove. El pasado miércoles tuvo lugar la primera de este renovado calendario de protestas. "Volvemos porque seguimos sin soluciones", clamaban ayer desde la entidad. En ese sentido, el comité de empresa del Hospital de Jove ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones vecinales. "La salud debe estar siempre por encima de cualquier otro interés; la contaminación atmosférica y acústica generada por el tránsito continuo de vehículos pesados afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos y también a la del personal sanitario que desarrolla su labor en el Hospital de Jove", subrayan desde el colectivo, que reclama "una solución urgente, sostenible y segura".