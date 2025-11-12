Gijón recupera el acceso al Cerro de Santa Catalina, con sus baterías militares ya rehabilitadas

La obra de la batería militar del Cerro, a falta de unos detalles para formalizar la entrega, se da ya por terminada tras una actuación que superó el medio millón de euros y que deja en Cimavilla un nuevo centro de interpretación de nueva construcción y recupera la vieja batería, que se musealizará para abrirse a visitas el año que viene. La reforma, que visualmente no deja muchos cambios en el Cerro más allá de este nuevo centro, sí fue técnicamente muy compleja, porque implicó levantar toda la cubierta verde en el entorno del "Elogio del horizonte" para impermeabilizar la batería y adecuar los espacios interiores de esta. "Es otra obra finalizada y entregada a falta de pequeños remates", se felicitaba esta mañana el forista Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras.

La obra fue llevada a cabo por la empresa Ovinorte, cuyos responsables acompañaron esta mañana al concejal en su visita a las instalaciones. Estaban también María López Castro, directora general de Infraestructuras, y Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía. Explicó Villoria que, en esencia, se actuó sobre tres ediciones: uno de nueva construcción y dos existentes. El de nueva creación es el que desde ahora preside la subida al Cerro en su tramo central con un complejo que actuará como centro de interpretación y, también, para la futura recepción de visitantes. "Es un edificio con estética búnker y queríamos que no destacase mucho, pero que a la vez recrease el tema militar", razonó el edil. Este recurso tiene dos estancias, el recibidor y una sala en la que se podrán hacer proyecciones sobre la historia de las baterías militares de Gijón. Aclaró la directora general que la colocación de este edificio ha dejado una separación de seguridad respecto al resto de la batería para respetar los vestigios.

Respecto a los dos espacios ya existentes, el que en su día fue el edificio de repuesto da ahora servicio para los aseos, que se colocaron mediante cabinas en el espacio y respetando las paredes y techos originales. El otro edificio, el principal, luce ahora despejado y limpio, pero respetando detalles originales que tienen a día de hoy un valor patrimonial. Hay, por ejemplo, varias pintadas de los años 30. La que mejor se lee es la de alguien que puso su firma: Bernardo Álvarez. "En total se invirtieron 621.000 euros. Entregada y se abrirá al público en el segundo semestre de 2026 tras una musealización que hará la Fundación de Cultura", completó Villoria.

Para el público general, el cambio más notable ahora es evidente: ya no hay vallas en el Cerro y se puede subir al "Elogio". También, un detalle: se ha puesto arenón en la zona más próxima a la escultura, que antes era más bien de tierra porque de tanto caminar por la zona la hierba se moría, y entiende el Ayuntamiento que eso mejorará el tránsito de personas y, sobre todo, el apartado estético. La actuación se ha demorado hasta ahora, de hecho, porque al tener que levantar toda la cubierta vegetal se tuvo que esperar a que esa vegetación se regenerase por sí misma.

El proyecto se enmarca en el plan de recuperación de espacios patrimoniales con fines turísticos y cuenta con financiación europea. Todas las obras están ahora terminadas o en marcha. Están finalizadas las de la batería baja de Cimavilla, junto al skate park, y la de la batería del Cabo de San Lorenzo en La Providencia. En marcha está la recuperación del refugio antiaéreo bajo la Casa Paquet.