El gobierno local, sobre la petición del Principado de la cesión de suelo para construir 300 viviendas públicas: "Tienen que dejar por escrito su compromiso firme"

El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, ofreció esta tarde una rueda de prensa después de que el consejero de Ordenación de Territorio pidiera "colaboración" al Ayuntamiento para construir 300 viviendas públicas destinadas al alquiler por parte de la clase trabajadora asturiana. "Si quiere que el Ayuntamiento le ceda parcelas, tiene que dejar por escrito un compromiso firme de cuándo va a iniciar su construcción, cuánto va a consignarse en el presupuesto del Principado para el año que viene y cuándo van a estar construidas", expresó Martínez Salvador.

El edil de Urbanismo quiso realizar una serie de afirmaciones para responder a Ovidio Zapico. Martínez Salvador resaltó que "la realidad es que el señor Zapico debe toda su política de vivienda en Gijón al Ayuntamiento, ya que las únicas viviendas que han sido capaces de poner en marcha durante en esta legislatura en el ámbito autonómico se las debe al Ayuntamiento de Gijón". "Si el Ayuntamiento de Gijón no hubiera cambiado en tiempo récord el Plan General de Ordenación tramitando por el método de urgencia una modificación del mismo para que una cadena de supermercados se pudiera instalar en los bajos de Peritos, los edificios no hubieran podido ni siquiera empezar a construirse. Y, a mayores, la EMA les ha garantizado el suministro de agua, ya que no tenían estudiado ni garantizado este suministro", desarrolló.

Más allá de las labores en la parcela de Peritos, Martínez Salvador lamentó que en Ecojove "nadie ha visto una pala porque no están haciendo de verdad lo que deberían hacer". "Los discursos sectarios están muy bien, pero la vida real y la política real es otra cosa y está muy alejada de los discursos huecos y sectarios que para nada ayudan a solucionar el principal problema que tienen los ciudadanos en la actualidad, como es el del acceso a la vivienda de una manera digna y de una manera asequible", aseveró.

Críticas al porcentaje de ejecución

Todavía más crítico se mostró Martínez Salvador a la hora de señalar que "Zapico ha venido a Gijón a llamar usurero al Ayuntamiento y, supuestamente, a defender a la clase trabajadora". El portavoz del gobierno local expresó que "el consejero tiene un negociado que parece una agencia de colocación y que no es capaz de ejecutar lo que se presupuesta en su consejería". En ese sentido, resaltó que "solo ha sido capaz de ejecutar una cuarta parte de los 83 millones de euros que tiene presupuestados la Dirección General de Vivienda para toda Asturias".

El concejal de Urbanismo, asimismo, expresó que "si nadie en el Principado le va a poner los pies en el suelo al señor Zapico, lo va a hacer el Ayuntamiento de Gijón, porque hay que ser muy mezquino o estar absolutamente ciego de sectarismo para jugar políticamente con un tema tan importante y tan sensible como el de la vivienda". "A diferencia de él, nosotros somos así y por eso le salvamos un proyecto como el de Peritos. Lo que sea bueno para Gijón, siempre va a tener el respaldo de este Ayuntamiento y de este gobierno, pero la política de vivienda no puede ir y no va a ir de ir pidiendo parcelas para evitar que otros construyan en ellas", agregó.

En cuanto a la petición de la Consejería de Ordenación de Territorio de la cesión de suelo municipal, Martínez Salvador aseguró que el gobierno local está dispuesto a colaborar "siempre que haya un compromiso firme de cuándo y cuánto". "Si lo que pretende es que el Ayuntamiento le ceda parcelas para que con ellas haga lo que está haciendo desde que tomó posesión como consejero, no lo vamos a hacer. Los problemas del presente necesitan soluciones en el presente y, desde luego, si no lo garantiza no tendrá ninguna cesión", indicó, antes de apuntar que "si lo garantiza, lo pone por escrito y se compromete a que el año que viene va a poder estar iniciando la construcción de pisos, por supuesto que tendrá la cesión de parcelas como ya sabe y como ya se lo hemos dicho en la negociación que habíamos empezado".

En esa negociación, puntualizó Martínez Salvador, ya habían acordado que el Ayuntamiento cedía parcelas al Principado y que el Principado apoyaba la construcción de vivienda protegida por parte del Ayuntamiento para que fuera destinada a alquiler asequible. "Son ellos los que de una manera muy sectaria han torpedeado eso. Si las cosas se hacen bien, se puede llegar a buen puerto. Si nos dedicamos a torpedear, entorpecer y hacer sectarismo puro y duro, desde luego que nunca conseguiremos llegar a buen puerto. Y entenderán que, vista de la inoperatividad mostrada por esa consejería y por esa dirección general, que es más como hemos dicho una fábrica de sectarismo que un servicio a los asturianos, tengamos serias dudas de poder asumir ese compromiso", comentó el edil de Urbanismo.

Acerca del Plan Llave

Respecto al Plan Llave, Martínez Salvador insistió en que desde el gobierno local piden al Principado que "cumplan la ley y actualicen el módulo lo que haya subido el indicador de evolución, como ocurre en el resto de comunidades autónomas" con el objetivo de poder construir vivienda protegida contando con el sector privado. "Es la forma de poder construir en una cantidad significativa que pueda solucionar un problema de verdad", zanjó.