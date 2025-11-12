José María Ceinos presenta sus "Crónicas gijonesas" en forma de libro: "Sin las historias pequeñas no se conserva la memoria de un pueblo"

Entre el 8 de septiembre de 2009 y el 6 de agosto de 2017 la firma de José María Ceinos (Gijón, 1959) acompañó la viñeta de "Crónicas gijonesas" en una sección dominical de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón dedicada a recuperar parte de la historia de la ciudad. Fueron 130 entregas: 130 "historias menudas de la villa y puerto de Gijón" que el veterano periodista, ahora jubilado, fue recuperando, y de las que medio centenar se convierten ahora en libro. "50 crónicas gijonesas" se presenta el jueves en el Ayuntamiento de Gijón.

¿Cómo nacen sus "Crónicas gijonesas?

Cuando Paco García llegó a la redacción de Gijón, yo publicaba ese día una crónica sobre la playa. Fue él quien me planteó hacer todos los domingos una crónica gijonesa. Yo creo que los periódicos tienen que dar este tipo de crónicas que rompen con la actualidad y que sirven para que gente de Gijón, muchos de ellos que no han nacido aquí o su familia no es de Gijón, conozcan estas historias. Me parece que el periódico hizo muy bien recuperando esas "Crónicas gijonesas" y poniéndolas en manos de Luis Miguel Piñera, el cronista de Gijón.

¿Y cómo surge el libro?

La primera persona que me dijo que era una pena que lo que se publicaba los domingos no se tradujese en un libro fue el arquitecto Chema Cabezudo. Yo nunca le di importante. Pasó el tiempo y fue José Luis Argüelles (también periodista de LA NUEVA ESPAÑA y prologuista del libro) quien me insistió. Me dijo que si no había un libro se quedarían solo en la hemeroteca y una hemeroteca es un contenedor con demasiadas cosas. Así que en la postpandemia, empecé con ello.

¿De qué forma seleccionó las 50 historias que iban a ir al libro?

Al debalu. Hay un poco de todo. El primer libro de adulto que leí, tendría yo 12 o 13 años, se titulaba "Pequeñas historias de Gijón (del archivo de un periodista)". Era de Joaquín Alonso Bonet, que fue director de varios periódicos y cronista oficial de Gijón, y me encantó porque aunaba historia con periodismo. A veces los libros de historia son demasiado áridos pero contar la historia desde el género periodístico lo hace más fácil para el lector. Para mí, y así lo digo en el libro, la historia la escriben los historiadores pero las historias pequeñas, los periodistas. Y obviando la historia pequeña no se puede conservar la memoria de un pueblo. De eso trata este libro, de que esas 50 historias de Gijón queden para siempre y la gente las lea.

¿Disfrutó buscando esas historias en las páginas de antiguos periódicos?

Sí. Encontré trabajos formidables. En "Una de cuernos" recupero la historia de dos toros que se escaparon de El Bibio la noche del 10 de mayo de 1913. Fue una delicia leerlo, parece de un gran escritor y todavía no sabemos de quien es.

¿Alguna que le sorprendiera especialmente?

Me llamó la atención una que titulo "Espías en Ceares". En la Primera Guerra Mundial el diario El Noroeste, que era anticlerical y aliadófilo, desató una campaña tremenda acusando a los jesuitas de Gijón de espiar para los alemanes y de que desde la torre del colegio hacían señales luminosas a los submarinos alemanes. También está la historia del primer paseo de los Reyes Magos, que no se sabía que había sido en 1924 tras una petición publicada en La Prensa. En "Historia de una foto" hablo de la famosa imagen del remate de Quini. Me costó más de un mes de hablar con unos y otros determinar que se hizo el 31 de octubre de 1976.

Arranca con "El general de los peatones", que tampoco está mal.

Fue cuando alcalde Cecilio Olivier dio la orden de que la gente transitara siempre por las aceras de la derecha. También salen los carbayones, el famoso pastel de Oviedo, que la primera vez que se degustó fue en Gijón en 1924.

¿Personajes?

Recupero dos que creo que estaban un poco olvidados. Guillermo Rionda, el aparejador que fue pieza clave en las reformas urbanas del 36/37; y el doctor Salas, el psiquiatra que tenía el sanatorio en El Bibio.

¿Cuales fueron sus diarios de referencia?

Sobre todo El Noroeste, La Prensa, Voluntad, La hoja del lunes y LA NUEVA ESPAÑA. Las historias empiezan alrededor de 1880 y llegan hasta los años sesenta, aunque la mayoría son de antes de la guerra civil.

¿Se encontró con las mismas secciones que hoy conforman un periódico?

Más o menos. En los primeros años, por ejemplo, el fútbol aparecía muy poco. Salían más los toros. Fue a partir de los años veinte cuando se empieza a notar la información deportiva. Es La Prensa el primer periódico que se vuelca en ello. Igual que fue el primero en meter más fotos que el resto.

Gijón tiene fama de ciudad bien escrita y protagonista de muchos libros.

No hay muchos, más allá de los clásicos de los cronistas oficiales, hasta los años 80. A partir de entonces, sí, son muchos. De hecho Eduardo Núñez, antiguo responsable del Archivo Municipal, a la chita callando hizo una biblioteca de unos 23.000 ejemplares solo de asuntos que tienen que ver con Gijón. El Ayuntamiento también hizo una gran labor publicado libros de excelentes historiadores como Javier Granda, Héctor Blanco o el propio Luismi Piñera.

Pues usted ya lleva cuatro.

Tanto "Semeyes" como los dedicados al Piles y al Molinón fueron casi sobrevenidos, surgieron de forma imprevista y como colaboraciones con otras personas. Este "50 crónicas gijonesas" es el libro que yo quería publicar.

Todos recuperando la historia y la memoria de Gijón.

La historia nos dice de dónde venimos, nos dice lo que somos y nos puede ayudar a intuir hacia dónde vamos; nada sucede por casualidad. La última crónica del libro es "Estación única de autobuses" sobre la falta en 1928 de una estación. Casi un siglo después, seguimos en Gijón sin estación.