Un mural efímero celebra los 600 años del pueblo gitano en Gijón: “Es una manera de visibilizar lo que hemos aportado a la sociedad y de expresar cómo nos sentimos”

El color y la creatividad se unieron esta mañana en el Centro de Iniciativas Juveniles de Gijón, donde usuarios de la Fundación Secretariado Gitano realizaron un mural efímero dentro de los actos conmemorativos por los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. La iniciativa se planteó como “una forma artística y colectiva de dejar un recuerdo de este año tan importante para nuestra historia”, según cuenta Elisabeth Motos, orientadora laboral de la fundación.

“El mural es una manera de visibilizar lo que el pueblo gitano ha aportado a la sociedad y de expresar cómo nos sentimos, tanto a nivel individual como comunitario”, explicó Motos. Los participantes comenzaron dibujando elementos personales “la naturaleza, la familia, la música, las palabras que nos definen”, para después crear un diseño conjunto “que refleje el espacio en el que vive la comunidad, lo que somos y lo que compartimos”.

Orgullo, identidad y reivindicación

La propuesta forma parte de un programa más amplio de actividades conmemorativas impulsadas por la Fundación Secretariado Gitano en Gijón, que incluye una exposición en la Escuela de Comercio, abierta hasta el 13 de noviembre, proyecciones de cine y visitas guiadas con niños y mayores. También se han celebrado actuaciones culturales y talleres educativos para acercar la historia y la cultura gitana a toda la ciudadanía.

“Llevamos 600 años en España, somos parte de su cultura y hemos contribuido mucho a lo que es hoy el país”, recordó Motos, quien destacó el valor de realizar la actividad en un espacio abierto al barrio. La fundación prevé que el mural permanezca expuesto en el Centro de Iniciativas Juveniles, “un lugar compartido por muchas entidades sociales, para que sirva de símbolo de convivencia y visibilidad”.

Durante la jornada, los participantes trabajaron codo a codo entre pinceles, cartulinas y frases llenas de color. “Cada persona se expresa libremente, pero respetando el espacio del otro, porque lo importante es construir algo común”, señaló una de las dinamizadoras del taller, satisfecha con la implicación del grupo.

Cierre de una semana de actividades y visibilidad

El mural se suma así al conjunto de actos desarrollados en Gijón durante la última semana, que buscan recordar seis siglos de presencia del pueblo gitano en España y reforzar el mensaje de diversidad, aportación y orgullo identitario. “Más que una celebración -afirmaron desde la organización- es una oportunidad para mostrar todo lo que somos y todo lo que hemos aportado.”

El programa concluirá este viernes, 14 de noviembre, con el cuentacuentos “Alma”, de la escritora e ilustradora Sandra Carmona, en la sede de la Fundación Secretariado Gitano. De esta manera se pondrá el broche final a esta programación conmemorativa de los 600 años del pueblo gitano en España.