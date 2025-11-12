Misión, construir 300 viviendas asequibles en Gijón en estas ubicaciones: el Principado pide "colaboración" al Ayuntamiento

"Estamos en condiciones de ponernos a construir 300 viviendas públicas en la ciudad además de las 250 de Peritos. Lo que necesitamos es suelo, por lo que pedimos colaboración al Ayuntamiento". El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, expresó así este miércoles el deseo del Principado de impulsar en Gijón la edificación de 300 viviendas públicas destinadas a "la clase trabajadora asturiana". Lo hizo en una rueda de prensa en la que la directora general de Urbanismo, Laura López, presentó el informe técnico de suelo y vivienda en Gijón y las opciones de intervención urbanística. "Si se dilata la respuesta del Ayuntamiento, estamos dispuestos a estudiar todas las posibilidades que sean necesarias para llevar adelante el proyecto", expresó Zapico.

El consejero, antes de poner el foco en la situación de la vivienda en Gijón, reivindicó la aprobación del programa "Alquilámoste", la cesión por parte del Ayuntamiento de Oviedo de tres parcelas para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes y las obras de la parcela de Peritos, entre otros "avances" alcanzados durante el actual mandato. "Empezamos a ver a medio plazo cuestiones desarrolladas. No hay problema de dinero ni de gestión y lo que necesitamos es la cesión de suelo que nos permita ponernos con la licitación para levantar viviendas. Pedimos colaboración, como la que tenemos en otros muchos concejos, algunos de ellos gobernados por la derecha, como Oviedo. No quiero que la ciudadanía de Gijón sea menos que la de Oviedo", señaló Zapico.

¿Y dónde entiende el Principado que se podría impulsar esa construcción de vivienda asequible? La encargada de explicar las claves de esa posible intervención fue la directora general de Urbanismo, Laura López, quien se basó en el análisis del mercado de suelo y vivienda de la zona urbana de Gijón que ha desarrollado el equipo de Indurot de la Universidad de Oviedo.

Las claves del estudio

Para determinar cuáles son los espacios más adecuados, el estudio ha tenido en cuenta el análisis de la vulnerabilidad urbana desde las dimensiones socialdemográfica y socioeconómica, así como el entorno urbano y el propio parque inmobiliario. Además, esa radiografía de la situación actual en Gijón se superpone con el suelo del que dispone el Ayuntamiento y las actuaciones que define el Plan General de Ordenación.

El trabajo presentado por el Principado de Asturias diferencia sus propuestas entre los distintos distritos de la ciudad. En el Oeste, la principal posibilidad de edificar vivienda pública que remarca la consejería de Ordenación de Territorio se sitúa en El Natahoyo, en el entorno de Naval Gijón, donde calculan que podrían edificarse 350 viviendas. En el Centro, más allá de las labores que están realizándose en Peritos, el Principado resalta la zona próxima a la estación de tren y de la futura estación intermodal para levantar 262 viviendas. En el distrito Sur se señala el entorno de los terrenos del futuro hospital de Quirón, en Perchera, como espacio en el que se podrían crear 159 viviendas, así como una zona a desarrollar en el oeste de Nuevo Gijón con capacidad para 606 viviendas. En cuanto al Este, López indicó que "es complicado porque no hay suelo", pero apuntó que sería positivo mejorar "las condiciones de vida de vecinos en barrios como Ceares".

Ovidio Zapico y Laura López, esta mañana. / LNE

Teniendo estas propuestas del análisis sobre la mesa, la Consejería entiende que las obras "más eficientes" serían las 156 del solar municipal ubicado junto al hospital que proyecta Quirón y las 262 de la estación, tanto por la dimensión de la obra como por la agilidad con la que se podrían ceder los terrenos por parte del Ayuntamiento, con el objetivo de empezar la construcción de al menos 300 viviendas asequibles antes de que finalice el mandato. "Apostamos por el modelo de grandes actuaciones para ser más eficientes", aseveró Zapico, que afirmó que en el Principado tienen "la voluntad política de colaborar con Gijón". No obstante, agregó que "si es necesario, analizaremos otros mecanismos para ver qué podemos hacer para que la ciudadanía de Gijón no se vea discriminada".

En cuanto a la posibilidad de generar vivienda pública en los terrenos del Puerto en Jove, Laura López comentó que "no creo que sea el mejor, ya que ahí la principal demanda es de equipamientos". Del proyecto de Ecojove, Zapico aseguró que "no hay novedades" y López puntualizó que "no hay que seguir creciendo hacia el oeste".

Sobre el Plan Llave

Por otro lado, Ovidio Zapico también se pronunció acerca del varapalo para el proyecto de construcción de vivienda de Gijón, el Plan Llave. En ese sentido, Zapico criticó que "nos enteramos por los teletipos". "Nunca se tuvo en cuenta nuestra opinión sobre cómo ir construyendo ese plan. Eso sí, cuando ya estaba lanzado, vinieron a pedirnos dinero público e incluso nos decían cómo sacar partidas de las ayudas al alquiler para dedicarlas al Plan Llave", añadió.