"Resonancias en color naranja" se estrena en el Barjola

El Museo Barjola de Gijón estrenó ayer la exposición "Resonancias en color naranja" del artista Edson Zampronha, una instalación sonora inspirada en el otoño en los bosques de Asturias. Ubicada en la capilla, parte de la nota Re, que equivale sonoramente al color naranja, acercando a los espectadores a la naturaleza de la región. Cada pieza cuenta con un sonido que responde al visitante al acercarse con un ritmo delicado y que no responde siempre al mismo tiempo. "Una experiencia única en la que se entrelazan color, luz, sonido y movimiento", describe el autor. En la presentación, estuvo presente el director general de Patrimonio Pablo León.