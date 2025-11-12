Este será el protagonista del belén monumental de Gijón este año: un icónico establecimiento ya desaparecido de la playa de San Lorenzo

La capital marítima del Principado tendrá este año un belén monumental dedicado a uno de sus antiguos lugares más icónicos. Será el ya desaparecido balneario de Las Carolinas, que estuvo ubicado en la playa de San Lorenzo entre 1887 y 1936, año en el que fue destruido por un incendio. Además, la instalación contará con "muchas sorpresas" todavía por desvelarse a falta de la presentación oficial de la programación de la Asociación Belenista, pero que, no obstante, se puede adelantar que serán del gusto de "los más pequeños".

Los entusiastas del belén no dejarán huérfana al resto de la ciudad de sus decoraciones. El misterio del Antiguo Instituto, que se podrá visitar a partir de día 5 de diciembre, se verá complementado por otros cuatro más. Al otro belén más tradicional, el que el colectivo suele colocar en el Centro Comercial Los Fresnos y que esta ocasión cambia de ubicación que no de planta, se unen el que se colocará en el Jardín Botánico, el de la recién rehabilitada capilla de San Esteban del Mar –con temática marítima y "relacionada con el entorno"– y una colaboración con los Nadadores de Aguas Abiertas, que instalarán su también clásico pesebre en Alta Mar con diversas piezas decoradas por los miembros de la asociación que tiene sede en Moreda.

"La programación de este año será bastante movida, tenemos muchas inauguraciones y colaboraciones", precisá la presidenta de los belenistas, Elvira Suárez, cuyo club de fanáticos de la decoración de pesebres colocará otras dos instalaciones fuera de las fronteras del municipio gijonés, véase en Parque Principado y en Cangas de Onís, donde la elaboración también será monumental.

A falta de la presentación oficial de la lista completa de actividades, que el colectivo presentará en sociedad el próximo sábado, también se puede hablar de quién tendrá el honor de ofrecer el pregón de la fiesta belenista. Este año la lecturarecaerá en el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, a fecha el 12 de diciembre.

En el acto se aprovechará, por operatividad, para imponer las insignias distintivas a los socios de nuevo ingreso. Durante el último ejercicio las inscripciones han sido "muy numerosas", afirma Suárez, que prefiere no precisar la cifra.

Ruta de los Belenes

La tradicional Ruta de los Belenes, que se desarrollará del 13 de diciembre al 5 de enero, aunará clásicos y novedades. Además de los pesebres del Antiguo Instituto, de Los Fresnos y la expendeduría n.º 15 (calle Magnus Blikstad) se une otra expendeduría, la n.º 23, enJuan Alvargonzále, y algunas iglesias por conocerse. También algunas iglesias. La Asociación Belenista también dará soporte a sendas sesiones del XVII Certamen de Música y Canción Navideña "Memorial Bonifacio Lorenzo".

Los entusiastas del pesebre llevan desde el 1 de abril con los preparativos y están en ciernes de culminar los preparativos e un evento que, como cada año, esperan con "ilusión".