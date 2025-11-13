La Alcaldesa de Gijón asume las gestiones para dar con una “vía de consenso” para el traslado del Albergue Covadonga: “Esta ciudad no deja a nadie atrás”

“En las últimas semanas, todo lo que rodea al traslado temporal de personas usuarias del Albergue Covadonga se ha contaminado de mentiras, de odio y de silencios. Puedo entender las dudas de los vecinos y vecinas, la necesidad de una información más precisa sobre lo que se pretende y la importancia de sentarnos y explicar al detalle el planteamiento. Lo que no puedo entender es el odio de fondo. Porque ese odio no es Gijón”. Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, anuncia así que asume desde ahora las gestiones relacionadas con el traslado provisional de usuarios del Albergue, un realojo que tendrá que llevarse a cabo mientras dure la obra de reforma del actual complejo, que durará dos años, y que ha generado quejas en el barrio de El Natahoyo tras conocerse la propuesta del gobierno de trasladar a dependencias del Hogar de San José a 60 personas usuarias en régimen de residencia.

Esa propuesta, por ahora, se queda a la espera de encontrar una “vía de consenso” y por entender la Regidora que “el contexto de crispación actual que se ha generado impide afrontar este proceso con las condiciones de seguridad y dignidad necesarias para las personas usuarias y de los vecinos del barrio”. “Eso no supone empezar de cero, pero sí nos obliga a buscar soluciones”, señala Moriyón.

Lo ocurrido este lunes

Cuando la Alcaldesa habla de crispación se refiere especialmente a lo ocurrido este lunes, cuando un concurrido grupo de personas se manifestaron en el barrio, aprovechando la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar y la presencia de integrantes del gobierno local, en contra del traslado de usuarios. Buena parte de estas personas ampliaron su protesta y siguieron hasta el Ayuntamiento a los políticos, que se habían ido caminando, generando una escena que es muy poco habitual en la ciudad. La Regidora dice: “El pasado lunes, viví en primera persona un momento violento y desagradable. He pensado mucho en lo que ocurrió en El Natahoyo. He pensado mucho en esas personas gritando, en lo que gritaban y en cómo lo gritaban. Y me preocupa. Me preocupa mucho”.

Entiende la forista que en torno a este traslado, que podría haber sido un debate como cualquier otro, ha habido un problema especial de desinformación. “Se ha dicho que el Ayuntamiento miente cuando dice que el traslado será temporal, que hay un pacto secreto para hacer pisos de lujo junto al Solarón y que el plan es dejar el Albergue en El Natahoyo. Todo esto es falso”, asevera la Alcaldesa, que insiste en que el proyecto de reforma del actual albergue, que no se moverá de su sitio, es firme y está presupuestado. Dice: “El Albergue se reformará para seguir donde está y la mejor prueba de ese compromiso son los cinco millones de euros que el Ayuntamiento va a invertir el año que viene para transformar el edificio en un centro más digno para las personas usuarias y los vecinos de la zona”.

La reforma del Albergue

Cabe recordar que la reforma del Albergue Covadonga será una obra integral, lo que impide compaginar los trabajos con el servicio a usuarios, por dos motivos: el inmueble actual tiene desperfectos de cierta relevancia desde hace tiempo y, además, los cambios que se deben hacer en él obligan a modificar por completo su estructura. Siguiendo con las nuevas directrices europeas contra el sinhogarismo, recursos como este albergue gijonés deben adoptar una metodología más centrada en la recuperación de las personas que en su mera asistencia. Y esto implica que el futuro Albergue, aunque seguirá atendiendo casos de urgencia y ofreciendo alojamiento de corta estancia, se centrará en el acompañamiento de personas de manera más continuada y, por lo tanto, con estancias más largas. Se necesita, por lo tanto, construir un albergue con espacios más privados y confortables y más zonas compartidas y de convivencia.

El gobierno local sigue apostando por esa reforma. “Es una obra que me enorgullece, que enorgullece a Gijón y que nos hace una ciudad mejor, una ciudad digna”, dice la Alcaldesa, que añade: “Porque de eso va todo esto. De dignidad. De la dignidad de un grupo de personas que durante los dos años que durará la reforma no tendrán dónde acudir para recibir ayuda. Personas que no han elegido estar en esa situación y que intentan rehacer su vida”.

Un llamamiento a defender la "dignidad"

Ahora bien, la forista aclara: “Esto va de su dignidad, pero también de la dignidad de Gijón”. En este nuevo discurso, pronunciado por la propia Regidora en un vídeo compartido en redes sociales, se hace de nuevo hincapié en la desinformación, pero un sentido más amplio. Dice Moriyón: “Hay quienes consideran que estas personas van a aumentar la inseguridad en la zona. Desconozco quién o qué sostiene esta teoría, pero los datos no dicen lo mismo”. La Alcaldesa, de hecho, añade: “Intentar deshumanizar a personas que no tienen los recursos para hacer una vida normal como si fueran otra cosa, como si no fueran también vecinos de Gijón, es egoísta y es cruel”.

Llegados a este punto, sin embargo, esa situación de “crispación” impide por afrontar el traslado de usuarios, en gran parte, por su propia seguridad. “Eso no supone empezar de cero, pero sí nos obliga a buscar soluciones”, dice la forista. “Si algo aprendió esta ciudad en el pasado mandato es que en Gijón se había cansado de imposiciones. Ni yo ni este equipo de gobierno hemos llegado hasta aquí para cometer los mismos errores”, añade, aunque aclara: “Ahora bien, tampoco vamos a permitir que se juegue con la dignidad de las personas”.

Es al final de este discurso cuando la Regidora anuncia: “A partir de hoy, asumo en primera persona la responsabilidad de encontrar una vía de consenso para el traslado temporal de las personas usuarias del Albergue”. Moriyón cierra su intervención así: “Sé muy bien dónde estoy. Sé muy bien lo que soy. Soy la Alcaldesa de una ciudad abierta, acogedora y solidaria. Soy la Alcaldesa de un Gijón que siempre da ejemplo, un Gijón que siempre da la cara. La Alcaldesa de un Gijón que no deja a nadie atrás”.