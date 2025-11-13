Baño para ostomizados en el Hospital Covadonga

El Hospital Ribera Covadonga inauguró ayer el primer baño para pacientes ostomizados dentro de la red de centros sanitarios privados del Principado de Asturias. Los pacientes ostomizados son aquellos que han sido sometidos a una ostomía, un procedimiento que desvía las funciones del intestino o la vejiga hacia una abertura en el abdomen. Por ello, utilizan una bolsa especial para recoger las heces y la orina, lo que conlleva que los baños comunes no sean siempre accesibles o adecuados para sus necesidades de higiene.