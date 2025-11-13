Nuevo capítulo en la confrontación entre el Ayuntamiento de Gijón y el Principado en cuestiones de vivienda. Ambos gobiernos volvieron a chocar ayer en una jornada que comenzó con el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico (IU), solicitando "colaboración" al Ayuntamiento para construir 300 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible por parte de la clase trabajadora asturiana. Unas horas más tarde, el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, respondía que "si quiere que el Ayuntamiento le ceda parcelas, tiene que dejar por escrito un compromiso firme de cuándo va a iniciar su construcción, cuánto va a consignarse en el presupuesto del Principado para el año que viene y cuándo van a estar construidas".

La cesión de suelo para crear vivienda provoca otro choque con el Principado

Zapico aprovechó ayer la presentación del informe técnico de suelo y vivienda en Gijón y las opciones de intervención urbanística en la ciudad para mostrar el deseo del Principado de impulsar en Gijón 300 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible para rentas medias. "Estamos en condiciones de construirlas. Lo que necesitamos es suelo, por lo que pedimos colaboración al Ayuntamiento", indicó Zapico, que afirmó que, en el caso de que se dilatara la respuesta del gobierno local, estarían "dispuestos a estudiar todas las posibilidades que sean necesarias para llevar adelante el proyecto".

Esas 300 viviendas, tal y como indicaron Zapico y la directora general de Urbanismo del Principado, Laura López, podrían edificarse entre distintas ubicaciones teniendo en cuenta un análisis desarrollado por el equipo de Indurot de la Universidad de Oviedo en la zona urbana . Entre las opciones, las "más eficientes" serían las 156 del solar municipal ubicado junto al hospital que proyecta Quirón en Nuevo Gijón y las 262 de la estación, tanto por la dimensión de la obra como por la agilidad con la que se podrían ceder los terrenos por parte del Ayuntamiento.

En ese sentido, Zapico aseguró que el objetivo de la Consejería de Ordenación de Territorio es empezar la construcción de al menos 300 viviendas asequibles antes de que finalice la legislatura. "Tenemos la voluntad de colaborar con Gijón, pero si es necesario, analizaremos otros mecanismos para ver qué podemos hacer para que la ciudadanía de Gijón no se vea discriminada", apuntó el consejero.

"Torpedear de manera sectaria"

Ante esas declaraciones, Martínez Salvador ofreció una rueda de prensa en la que criticó a Zapico por "torpedear de una manera muy sectaria" los acuerdos que habían alcanzado en "la negociación que habíamos empezado". "Si garantiza el compromiso, lo pone por escrito y se compromete a que el año que viene va a poder estar iniciando la construcción de pisos, por supuesto que tendrá la cesión de parcelas como ya sabe y como ya se lo hemos dicho en la negociación que habíamos empezado", señaló.

En su intervención, el edil de Urbanismo señaló que en el Ayuntamiento tienen "serias dudas" de que el área de Zapico pueda asumir ese compromiso "vista la inoperatividad mostrada por esa consejería –citó como ejemplo la falta de actividad en el proyecto de Ecojove– y por esa dirección general, que es más como hemos dicho una fábrica de sectarismo que un servicio a los asturianos". No obstante, remarcó que "si las cosas se hacen bien, se puede llegar a buen puerto". "A diferencia de él, nosotros no somos así y por eso le salvamos un proyecto como el de Peritos. Porque lo que sea bueno para Gijón siempre va a tener el respaldo de este Ayuntamiento y de este gobierno", aseveró.

Más allá del cruce de reproches por la petición del Principado de la cesión de suelo municipal, también se pronunciaron Zapico y Martínez Salvador sobre la situación del Plan Llave. "Lo que pedimos al Principado es que cumpla la ley y actualicen el módulo lo que haya subido el indicador de evolución, como ocurre en el resto de comunidades autónomas", comentó el portavoz del gobierno local, que insistió en que contar con el sector privado "es la forma de poder construir en una cantidad significativa que pueda solucionar un problema de verdad". Por su parte, Zapico habló de un "proceso de negociación mesurado y dialogado en el que tenemos que llegar a un acuerdo en el que no puede salir perjudicada la clase trabajadora asturiana".

Las claves de un nuevo episodio

