El Colegio de Agentes Comerciales de Gijón celebra su centenario con un año de actos conmemorativos

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón (COAG) cumple cien años y lo celebrará con un extenso programa de actividades que recorrerá la historia de una profesión clave para el desarrollo económico de la ciudad. “El Colegio forma parte del grupo de instituciones privilegiadas que llegan al siglo de vida con una salud inmejorable”, destacó el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios, que felicitó a los agentes comerciales por su papel en la economía local. “Un agente comercial es una persona valiente, autónoma, que abre puertas, agita las ventas y descubre nuevos mercados. Desde el Ayuntamiento os apoyamos más que nunca, porque representáis el motor de nuestra economía”, añadió.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón, Carlos Rato, por su parte, subrayó el valor de mantener vivo un colegio “formado por autónomos”, que ha sobrevivido a crisis y cambios profundos. “Cumplir 100 años de manera ininterrumpida es un orgullo. Este aniversario no es solo de los agentes comerciales, sino de toda la ciudad de Gijón y de Asturias”, señaló. El presidente agradeció la colaboración municipal y detalló los principales hitos de la programación conmemorativa.

Un gran programa de actos conmemorativos

El próximo 11 de diciembre, en la Antigua Escuela de Comercio, se presentará el libro Un siglo de agentes comerciales en Gijón, obra de Rafael Suárez Muñiz, que documenta con rigor los cien años de historia del colegio. El autor explicó que el trabajo se apoya en los archivos originales conservados desde 1926, “un patrimonio documental extraordinario que muchos colegios quisieran tener”.

El 8 de enero de 2026, coincidiendo con la fecha exacta del decreto fundacional, se emitirá un sello conmemorativo acompañado de un matasellos especial que se presentará en la propia sede del colegio. El calendario continuará con una cena de gala el 10 de abril en el Real Club de Regatas, donde se rendirá homenaje a los agentes con más de medio siglo de trayectoria.

El 4 de agosto se celebrará el tradicional Día del Agente Comercial dentro de la Feria Internacional de Muestras, con una mesa redonda sobre el futuro de la profesión y un encuentro en el hotel Abba Playa. El año conmemorativo concluirá el 18 de diciembre de 2026, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Esperanza, patrona de los agentes comerciales, con una espicha tradicional asturiana que servirá como cierre festivo del centenario.

Reconocimiento a una profesión esencial

El concejal González-Palacios recordó que “los agentes comerciales han sido y siguen siendo embajadores de la ciudad”, y destacó su papel en la promoción del comercio local y la conexión entre empresas. “Como Ayuntamiento, os consideramos parte de la historia de Gijón y os apoyaremos en este año tan especial”, concluyó.

Para Carlos Rato, el objetivo del centenario es “mirar al pasado con orgullo y al futuro con ambición”. “Queremos reconocer la labor de los que nos precedieron y seguir defendiendo un oficio que ha sido motor de la economía gijonesa durante un siglo”, afirmó.