La estrella de Belén apunta al mar: la asociación belenista afina el nacimiento de Las Carolinas, junto a otros cuatro pesebres

Un tablero de cinco metros y medio de ancho por siete de largo. Lugares icónicos de Gijón, en concreto, del Muro de San Lorenzo y mucho mar. Ante esta estampa se encontraba ayer, por la tarde, como la mayoría desde finales del pasado mes de abril, Mario Rodríguez. La obra sobre la que estaba trabajando pincel en mano –de la que se puede considerar en parte ingeniero en parte ideólogo– es el nacimiento monumental de la Asociación Belenista de Gijón que se exhibirá en el Antiguo Instituto, cuya temática de este año será el antiguo balneario de Las Carolinas, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, y que se abrirá al público el 5 de diciembre. El proyecto que se encuentra en su última fase de creación en la sede que el colectivo regenta en Moreda y que se encuentra trabajando "con ganas e ilusión" en esta labor comunitaria.

La idea es ejecutar un belén dedicado a la instalación de baños que se destruyó en un incendio en 1936 no es nueva. Otros años se descartó, pero dicen que el que la sigue la consigue. Este año los belenistas querían darle "otro prisma" a la instalación principal de las cuatro que están confeccionando directamente, más uno extra en el que colaboran. A la par, "contar a la gente la historia de la ciudad". "Muchos ven esos palos que quedan descubiertos en la playa cuando baja la marea y no saben lo que son", señala Rodríguez, los cuales pertenecían a la base de Las Carolinas; por ello, persiguen que haya percepción de que la villa "estuvo llena" de balnearios y "recrear la época".

Para este nacimiento se han aprovechado piezas anteriores, pero también "hubo que restaurar bastantes, porque las había deterioradas", explica la presidente del colectivo, Elvira Suárez. De ellos, faltaba la iglesia de San Pedro, que se hizo de cero, al igual que el colegio Santo Ángel y la Antigua Pescadería, que son solo algunos de los edificios a reposar en los cinco tableros que se llevarán al lugar de exhibición el 25 de noviembre.

Respecto a dichas piezas, hay que medir con meticulosidad el tamaño de cada una de estas piezas del puzle por varios motivos: deben atravesar la puerta de las dependencias belenistas, entrar en el camión y dar las dimensiones para atravesar, a su vez, el umbral del céntrico edifico gijonés sin sufrir desperfectos. El montaje allí llevará cinco o seis días, si todo va bien, y desarmarlo un par. Incluido en este trajín, habrá "una gran sorpresa que será muy de Gijón", afirman los organizadores, que encantará a los niños y seguramente "también a los adultos, que nos volvemos niños en Navidad".

Se han adquirido figuras nuevas para colocar en esta gran instalación, cuya cifra total todavía no se sabe. Es algo que se decidirá in situ, en el Antiguo Instituto, en base esencialmente al ojo y la experiencia: "no es lo mismo" ver el montaje en el local, que allí. Se van colocando escenas y el propio Belén, "va pidiendo" piezas aquí y allá, por lo que se llevarán muchas y se irá descartando. Evidentemente, innegociables son tres escenas básicas: la Anunciación, los Reyes Magos –que son imágenes nuevas que se han adquirido este año– y, evidentemente, el propio misterio bíblico, que integran la Virgen María, San José y el Niño Jesús.

Dentro del local, en el que no cabe nada más, también están en preparativos el de la capilla de San Esteban del Mar, el que se ubicará en Parque Principado –dedicado a la villa de Grado– y el clásico del Centro Comercial Los Fresnos, cuya temática será la ladea tradicional asturiana. La idea nace del socio Ángel Aladra y el misterio bíblico lucirá dentro del porche de una casa mariñana y todas sus construcciones son réplicas inspiradas en otras reales. Hórreo, tendal, lavadero, "vaquitas": no falta detalle.

Sobre el pesebre que acogerá la recién inaugurada capilla de San Esteban del Mar se guarda gran secretismo. Será un montaje más a lo largo, que alcanzará unos siete metros. Las figuras serán de un tamaño medio y el pesebre estará ubicado en un lugar original y poco visto, con motivos que evocarán a la idiosincrasia "del entorno" en el que se halla.