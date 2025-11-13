La fortuna sonríe a Asturias: el primer premio de la Lotería Nacional cae en Gijón
El número agraciado ha sido el 57.296 y se ha vendido en otras once provincias
S. C.
La fortuna sonríe a Gijón. La Lotería Nacional ha dejado un Primer Premio (300.000 euros al número) que se ha vendido en el Despacho Receptor número 35680, situado en la Carretera del Obispo, 34. El número agraciado con este primer premio ha sido el 57.296 que se ha vendido también en otras once provincias: Alicante, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Las Palmas, León, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y Sevilla. El segundo premio del sorteo recayó sobre el número 57.151. Los reintegros fueron para los números 6, 8 y 9.
El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.
